La Juventus perde Locatelli e Boga: emergenza senza fine a centrocampo. Il ‘nuovo acquisto’ è Owusu, ecco chi è – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus ha un ‘nuovo acquisto’ a centrocampo: è Augusto Owusu, ecco chi è il sostituto degli infortunati Thuram e Locatelli – VIDEO di Marco Baridon

Con le assenze contemporanee di Khéphren Thuram e Manuel Locatelli (fuori 4 mesi e 5/6 mesi) e il forfait per 5 settimane anche di Boga, l’emergenza a centrocampo in casa Juventus si fa stringente. In una fase delicata della stagione, la società bianconera sceglie di attingere dal proprio vivaio: il “nuovo acquisto” per la prima squadra si trova già alla Continassa e risponde al nome di Augusto Owusu.

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La trafila giovanile e la curiosità sul nome Seedorf

Il legame tra il calciatore e la formazione torinese parte da lontano. Entrato nel mondo Juventus a soli otto anni, il centrocampista ha compiuto l’intera trafila del settore giovanile senza saltare alcun gradino, dagli Esordienti fino all’Under 17. Ad accompagnare la sua crescita c’è un curioso dettaglio anagrafico: il suo secondo nome è Seedorf, una scelta voluta dal padre, grande appassionato di calcio, in omaggio all’ex fuoriclasse olandese.

Profilo tattico e la gavetta nella Juventus Next Gen

Dal punto di vista tecnico, parliamo di un centrocampista moderno e dotato di grande struttura fisica. Mediano di sostanza e ordine, Owusu spicca per la forza nei duelli individuali, la capacità di ripulire palloni sporchi e l’intelligenza nelle coperture difensive. Dopo il prestito alla Reggiana nel 2022 e il rientro in Primavera 1, il classe 2005 si è fatto le ossa tra i professionisti collezionando oltre 50 presenze in Serie C con la Juventus Next Gen sotto la guida di Massimo Brambilla.

Dall’era Thiago Motta a Spalletti: il no al mercato e la Lista UEFA

I primi contatti con la prima squadra risalgono alla gestione di Thiago Motta, che lo ha convocato per i match contro Lecce e Bologna — incontro in cui il giovane si è presentato al raduno in monopattino con la spontaneità dei suoi vent’anni. Dopo la firma del rinnovo fino al 2028 arrivata nel 2025, nell’estate 2026 Luciano Spalletti lo ha aggregato stabilmente al gruppo per le tournée in Cina e Australia. Negli ultimi giorni di mercato la dirigenza ha respinto il pressing di Carrarese e Modena, blindandolo con l’inserimento nella Lista UEFA.

Fuori dal campo, Augusto è un ragazzo tranquillo e socievole, autentico collante nello spogliatoio. Tra sfide alla PlayStation con gli amici e serie TV nel tempo libero, il centrocampista si prepara a cogliere la sua grande occasione: ora che la prima squadra chiama, la Juventus sa di potersi affidare a chi indossa la maglia bianconera fin da bambino.