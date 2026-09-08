Moviola Real Madrid Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Oliver. Cosa è successo al Bernabeu

Moviola Real Madrid Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Oliver, valido per la prima giornata della League Phase di Champions League 2026/27

La direzione dell’arbitro inglese Michael Oliver nella sfida di Champions League tra Real Madrid e Inter si è distinta per un’impostazione di stampo britannico, basata su un flusso di gioco fluido, un uso ridotto dei cartellini e richiami verbali mirati per contenere l’agonismo in campo.

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I casi disciplinari e la gestione della gara

39′ Giallo a Calhanoglu : Sanzione corretta per il regista nerazzurro a causa di un intervento in ritardo a metà campo, arrivato al culmine di una serie di falli continuati (già richiamato al 6′).

: Sanzione corretta per il regista nerazzurro a causa di un intervento in ritardo a metà campo, arrivato al culmine di una serie di falli continuati (già richiamato al 6′). 16′ Fallo di Brahim Diaz : Il marocchino arresta un’azione d’attacco interista con una scivolata ruvida. Oliver concede il calcio di punizione ma grazia l’ex Milan risparmiandogli l’ammonizione.

: Il marocchino arresta un’azione d’attacco interista con una scivolata ruvida. Oliver concede il calcio di punizione ma grazia l’ex Milan risparmiandogli l’ammonizione. 46′ e 49′ Richiami a Bastoni e Huijsen: Nella ripresa aumenta la quota agonistica. Dopo un fallo duro di Bastoni, Dean Huijsen commette un intervento particolarmente rabbioso: il direttore di gara ferma il gioco e redarguisce fermamente il difensore del Real, imponendo il rispetto delle distanze senza estrarre il cartellino.

Analisi delle reti e dei fuorigioco

14′ Gol di Mbappé (1-0) : Rete del vantaggio madrileno del tutto regolare. Sul filtrante di Brahim Diaz, il fuoriclasse francese scatta in posizione tenuta in gioco dai difensori nerazzurri.

: Rete del vantaggio madrileno del tutto regolare. Sul filtrante di Brahim Diaz, il fuoriclasse francese scatta in posizione tenuta in gioco dai difensori nerazzurri. 23′ Gol di Valverde (2-0) : Nessun dubbio sul raddoppio Blancos. Il centrocampista uruguaiano approfitta dell’errato disimpegno di Josep Martinez per insaccare a porta vuota.

: Nessun dubbio sul raddoppio Blancos. Il centrocampista uruguaiano approfitta dell’errato disimpegno di Josep Martinez per insaccare a porta vuota. 77′ Gol di Carlos Augusto (2-1) : Assolutamente regolare la marcatura che riapre il match. L’esterno si coordina bene in area e batte Courtois di prima intenzione con un rasoterra centrale, muovendosi in posizione nettamente valida.

: Assolutamente regolare la marcatura che riapre il match. L’esterno si coordina bene in area e batte Courtois di prima intenzione con un rasoterra centrale, muovendosi in posizione nettamente valida. Segnalazioni di offside: Gli assistenti di Oliver si dimostrano impeccabili nel cogliere le posizioni irregolari, in particolare fermando Lautaro Martinez (33′), Jude Bellingham (45+1′) e Marcus Thuram (59′).

La prestazione della squadra arbitrale si attesta su livelli ampiamente sufficienti. Oliver ha gestito con autorevolezza i momenti chiave della gara, mantenendo una soglia di punibilità coerente dall’inizio alla fine.