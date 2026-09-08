James Rodriguez Avellino è realtà? La verità del presidente D'Agostino: «Trattativa aperta, lui ha dato disponibilità...». Sviluppi importantissimi

James Rodriguez Avellino, ecco la verità del presidente D’Agostino sul possibile trasferimento in Campania del fuoriclasse colombiano

L’Avellino valuta un innesto di caratura mondiale per impreziosire il proprio reparto d’attacco: James Rodríguez. La società irpina ha avviato i primi contatti verbali con l’entourage del trequartista colombiano, rimasto svincolato a partire da luglio dopo l’ultima parentesi vissuta nel campionato americano di MLS con la maglia del Minnesota.

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Trattativa in corso e sondaggi esplorativi per il colombiano

L’indiscrezione di mercato testimonia una pista concreta seppur complessa. Al momento si tratta di dialoghi conoscitivi e perlustrativi, indispensabili per analizzare i costi dell’operazione e testare la reale fattibilità dell’affare. L’obiettivo della dirigenza biancoverde è capire se esistano le premesse finanziarie e sportive per regalare alla piazza un calciatore dal curriculum eccezionale, protagonista in passato con le maglie di Real Madrid e Bayern Monaco.

Le parole del presidente D’Agostino e la disponibilità del giocatore

Ad uscire allo scoperto confermando pubblicamente l’interesse per il campione sudamericano è stato direttamente il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino. Raggiunto dai giornalisti a margine di un evento pubblico, il numero uno della società campana ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Ottopagine, confermando la presenza di un canale aperto tra il club e gli agenti del classe 1991: “James Rodriguez? Ci stiamo pensando. Pare che il calciatore abbia dato disponibilità, ma bisogna vedere. C’è una trattativa aperta”.

Un colpo mediatico e tecnico di livello internazionale

L’ipotetico arrivo del fantasista colombiano ad Avellino rappresenterebbe un’operazione di impatto straordinario per tutto il movimento calcistico nazionale. Il calciatore, attratto dall’opportunità di ritornare in Europa per vivere una nuova stimolante sfida, avrebbe già manifestato un gradimento di massima verso la destinazione italiana. Nelle prossime ore le parti proseguiranno le interlocuzioni per approfondire le cifre relative all’ingaggio e provare a trasformare quello che sembrava un semplice sogno in una trattativa ufficiale a tutti gli effetti.