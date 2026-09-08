Allegri: «Ho avuto la fortuna di partecipare a due finali»

Napoli, parla Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal di Mikel Arteta

Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara a voltare pagina inaugurando la propria avventura nella nuova stagione di UEFA Champions League. L’esordio nella League Phase mette subito gli azzurri di fronte a un ostacolo di altissimo livello: l’Arsenal di Mikel Arteta, finalista dell’ultima edizione e protagonista di un avvio perfetto in Premier League, con un rendimento che conferma la crescita del progetto tecnico del manager spagnolo.

La vigilia della sfida è stata l’occasione per ascoltare le parole di Massimiliano Allegri, tecnico esperto e pragmatico, chiamato a gestire un momento complesso dopo un avvio di stagione altalenante. L’allenatore ha presentato così la partita, sottolineando l’importanza di ritrovare solidità e concentrazione contro una delle squadre più complete del panorama europeo.

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PAROLE – «La Champions bisognerà valutarla a marzo. Vincere non è facile, ho avuto la fortuna di partecipare a due finali e le ho perse entrambe, speriamo mi vada un po’ meglio da qui alla fine»

AVVERSARIO – «Domani inizia una competizione che è diversa dal campionato. Bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno e sappiamo che affrontiamo una squadra vincente in Premier e finalista in Europa. Arteta è un bravissimo allenatore e noi affronteremo la partita cercando di fare del nostro meglio e ottenere un risultato positivo»

CHI GIOCA? – «Non ci sarà un cambio tattico: non ci sarà McTominay che ha subito un intervento e Anguissa che ha avuto un problema all’adduttore. Neres? Domattina vediamo, se sta bene con il ginocchio sarà disponibile. Gilmour? Domani mattina valuterò tra i quattro centrocampisti. Ne giocheranno tre, vedremo”, ha proseguito Allegri parlando dell’infermeria e dei singoli: “Hojlund ha ventitré anni, ha tutte le possibilità di crescere soprattutto in fase realizzativa e tecnicamente. De Bruyne? Un giocatore straordinario e domani molto probabilmente sarà della partita»

KO CONTRO INTER – «Sabato partita molto bella, purtroppo l’abbiamo persa per ingenuità. L’Inter potrebbe dire la stessa cosa ma hanno vinto loro. Questo è il calcio. L’ Europa ti da più stimoli e adrenalina, ci confronteremo con i migliori e bisognerà fare una partita di grande tecnica e quando non avremo palla bisognerà difendere meglio di squadra. Con Como e Inter abbiamo lasciato a desiderare»

ARSENAL – «Credo che l’Arsenal sia una squadra competitiva, Arteta è stato molto bravo e veloce a capire come sistemare la fase difensiva, infatti subisce pochi gol”»

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