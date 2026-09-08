James Rodríguez in Italia? L’Avellino è in trattativa avanzata con l’ex Real Madrid: pro e contro del suo possibile arrivo in Serie B

L’ex Real Madrid è vicino al trasferimento in Serie B: l’Avellino punta sull’esperienza internazionale del fantasista per inseguire la promozione

Il futuro di James Rodríguez potrebbe essere in Serie B italiana. Secondo quanto riportato da MARCA, il fantasista colombiano è in trattative avanzate con l’Avellino, club guidato in panchina da Alessandro Nesta. Il giocatore, attualmente svincolato, sarebbe in contatto diretto con la società campana e le parti sarebbero vicine al raggiungimento di un accordo.

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L’ex talento di Real Madrid, Bayern Monaco e Porto ha già avuto un confronto con Nesta, che avrebbe illustrato al colombiano il progetto tecnico dell’Avellino. Restano da definire alcuni dettagli economici, ma l’operazione potrebbe entrare presto nella fase conclusiva con il possibile annuncio ufficiale.

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James Rodríguez è reduce dall’esperienza al Montreal Impact in MLS e, dopo essere rimasto senza squadra, è stato accostato a diversi club durante il mercato estivo. La chiusura della finestra di trasferimenti non rappresenta però un ostacolo, visto che il colombiano è libero e può firmare con una nuova società.

Avellino, James Rodríguez sarebbe un colpo da Serie A

L’eventuale arrivo di James Rodríguez all’Avellino rappresenterebbe un’operazione di grande prestigio per il club biancoverde, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell’immagine. Un calciatore con il suo curriculum porterebbe infatti in Serie B esperienza internazionale, qualità e una mentalità maturata sui palcoscenici più importanti del calcio mondiale.

Attualmente l’Avellino occupa il quinto posto in classifica in Serie B, a tre punti dalla capolista Palermo. L’inserimento di un giocatore del calibro di James potrebbe rappresentare un valore aggiunto nella corsa alla promozione in Serie A, obiettivo ambizioso della formazione allenata da Nesta.

James Rodríguez, qualità e fantasia per il sistema di Nesta

Dal punto di vista tattico, James sarebbe un profilo capace di aumentare sensibilmente il livello tecnico della squadra. Il colombiano è principalmente un trequartista, ma nel corso della carriera ha ricoperto anche il ruolo di mezzala offensiva e di esterno.

La sua caratteristica principale è sempre stata la capacità di giocare tra le linee, trovare spazi alle spalle dei centrocampisti avversari e creare occasioni attraverso qualità nei passaggi, visione di gioco e capacità balistiche. In una squadra organizzata da Alessandro Nesta, James potrebbe diventare il punto di riferimento offensivo incaricato di illuminare la manovra.

Il suo arrivo permetterebbe all’Avellino di avere un giocatore in grado di risolvere le partite con una giocata individuale, un assist o una conclusione dalla distanza.

L’esperienza internazionale di James al servizio dell’Avellino

Oltre alle qualità tecniche, l’ingaggio di James Rodríguez avrebbe un forte impatto anche nello spogliatoio. Il colombiano ha vestito maglie prestigiose e ha partecipato a competizioni di altissimo livello come la Champions League e il Mondiale 2014, torneo nel quale si consacrò definitivamente grazie alle sue prestazioni con la Colombia.

Per un gruppo che punta a competere ai vertici della Serie B, avere un calciatore abituato alla pressione potrebbe rappresentare un vantaggio importante. James potrebbe diventare un riferimento per i compagni più giovani, trasmettendo esperienza e cultura della vittoria.

Il dubbio principale: condizione fisica e adattamento alla Serie B

L’operazione presenta però anche alcune incognite. Negli ultimi anni James ha cambiato diverse squadre e ha vissuto momenti caratterizzati da una minore continuità. Il principale interrogativo riguarda quindi la capacità di ritrovare una condizione fisica ottimale e adattarsi alle caratteristiche della Serie B, campionato basato su intensità, duelli e grande equilibrio.

Rispetto ai campionati frequentati in passato, il colombiano troverebbe meno spazi e avversari più aggressivi dal punto di vista fisico. Se però l’Avellino riuscisse a inserirlo nel contesto giusto, James Rodríguez potrebbe diventare il colpo capace di spostare gli equilibri.

Per Nesta sarebbe una scommessa importante, ma anche un’opportunità per costruire una squadra con maggiore qualità e ambizione. L’arrivo del colombiano trasformerebbe l’Avellino in una delle realtà più osservate della Serie B.