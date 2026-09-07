Barcellona, ricavi da record ma conti ancora in rosso

Barcellona, i ricavi sono da record ma i conti ancora in rosso: il bilancio 2026 e le strategie per il 2026/27

Il Barcellona presenta un quadro economico complesso: ricavi da record, ma conti che restano in rosso anche nel 2026. Il club catalano ha chiuso la scorsa stagione con entrate pari a 1,06 miliardi di euro, superando i 994 milioni del 2024/25 e avvicinandosi agli 1,075 miliardi previsti dal budget. Un risultato comunque significativo, che sarà sottoposto all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci il 19 settembre, dopo un avvio di stagione incoraggiante sul campo.

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Risultato economico: crescita dei ricavi ma saldo negativo

Secondo quanto comunicato dal club, il risultato della gestione ordinaria è stato positivo per circa 200 mila euro. Tuttavia, considerando le componenti straordinarie e le imposte, il dato finale scende a -18 milioni di euro. Il Barcellona continua dunque a muoversi in un equilibrio fragile, nonostante la forte capacità di generare ricavi.

Il ritorno al Camp Nou spinge i ricavi

La riapertura del Spotify Camp Nou a novembre ha rappresentato un fattore decisivo. Le attività legate ai biglietti, ai pacchetti VIP e al museo hanno prodotto 250 milioni di euro, contro i 175 milioni della stagione precedente. Crescono anche le sponsorizzazioni, arrivate a 265 milioni, cinque in più rispetto al 2024/25.

Molto rilevante l’aumento del Barça Licensing, che ha generato 208 milioni di euro, ben 40 in più rispetto ai 168 milioni dell’anno precedente. A contribuire positivamente sono stati anche i proventi delle operazioni di mercato riguardanti Pau Víctor, Ansu Fati, Trincão e Virgili, per un totale di circa 43 milioni.

In calo invece i diritti televisivi: l’eliminazione ai quarti di Champions ha portato il dato a 246 milioni, contro i 250 milioni della stagione precedente.

Componenti straordinarie e svalutazioni

Tra i risultati straordinari spiccano le licenze VIP (Personal Seating Licenses), che hanno generato 9,5 milioni grazie agli accordi con New Era Visionary Group e Forta Advisors. Come già accaduto nel 2024/25, il club ha svalutato il valore di Societat Barça Produccions, con una spesa straordinaria complessiva di 116 milioni prima delle imposte. La quota detenuta dal club è salita dal 53,4% al 63,14%, contribuendo al risultato netto negativo.

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Budget 2026/27: obiettivo 1,2 miliardi di ricavi

Il Barcellona punta a un nuovo record: 1,195 miliardi di ricavi operativi nel 2026/27, sostenuti dalla possibilità di disputare l’intera stagione al Camp Nou e dall’espansione della capienza prevista nel 2027.

L’aumento dei ricavi permetterà di incrementare la spesa per il personale, mantenendo comunque il rapporto sotto il limite UEFA del 70%. Crescono i costi del calcio maschile, del basket e del calcio femminile, segno di una struttura sportiva sempre più ambiziosa.

Indebitamento in aumento

Nonostante la crescita dei ricavi, l’indebitamento netto sale del 29%, raggiungendo 607 milioni di euro. Il motivo principale è la riduzione delle riserve di liquidità dovuta agli interessi passivi del progetto Espai Barça, che comprende la riqualificazione totale del Camp Nou. Il patrimonio netto resta negativo a -168 milioni, peggiorando rispetto ai -153 milioni dell’anno precedente. Lo riferisce Calcio & Finanza.



