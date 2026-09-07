Ronald Koeman Jr da sogno: doppietta su calcio di rigore per il portiere figlio d’arte! Il suo gesto ha davvero scritto la storia

Ronald Koeman Jr ha scritto la storia grazie ad una doppietta su calcio di rigore nel match tra Telstar e Cambuur

Nel massimo campionato olandese si è consumata una serata destinata a rimanere negli annali della Eredivisie. Il grande protagonista della sfida tra Telstar e Cambuur, conclusa con un rocambolesco 2-2, è stato Ronald Koeman Jr., estremo difensore del Telstar e figlio dell’ex celebre difensore e commissario tecnico. Il trentunenne numero uno si è caricato sulle spalle la squadra, firmando una clamorosa doppietta dal dischetto che ha completato una rimonta apparentemente impossibile.

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La rimonta firmata dagli undici metri dal numero uno

La gara sembrava ormai irrimediabilmente compromessa per il Telstar, finito sotto di due reti nella ripresa a causa delle marcature realizzate da El Arguioui al 53′ e da Binder al 60′. Di fronte al doppio svantaggio, il portiere di casa ha deciso di salire in cattedra: al 63′ si è incaricato di battere il primo calcio di rigore di serata, accorciando le distanze. Nel finale, al centounesimo minuto di gioco e dopo un lunghissimo recupero, il Telstar ha conquistato un secondo penalty: Koeman Jr. si è presentato di nuovo dagli undici metri, trasformando con freddezza la rete del definitivo pari al 101′.

Il primato storico in Eredivisie e le parole nel post partita

Con questa prestazione fuori dal comune, l’estremo difensore è diventato ufficialmente il primo portiere nella storia della Eredivisie a mettere a segno due gol nella medesima partita. Per il classe 1995 non si tratta peraltro di una novità assoluta dal dischetto: già lo scorso maggio aveva realizzato la rete decisiva dagli undici metri contro il Volendam, fondamentale per garantire la permanenza del club nella massima serie. Nel post gara, il giocatore ha spiegato così la propria serenità dal dischetto: “Mi sento davvero molto felice. Quando vado sul dischetto ho fiducia in me stesso, non ho alcun dubbio”.

Un’eredità pesante ed una pagina di storia del calcio olandese

Nato a Barcellona nel 1995 ai tempi della militanza del padre con la maglia blaugrana, Koeman Jr. veste i colori del Telstar dal 2021. In questa occasione, tuttavia, più che per gli interventi salvifici tra i pali, il suo nome è destinato a rimanere scolpito nella storia del calcio olandese per un’impresa balistica difficile da dimenticare.