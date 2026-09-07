Mourinho avvisa il suo Real Madrid: «L’Inter è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi. L’unica sorpresa degli ultimi anni è che non ha vinto la Champions!»

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

La nuova stagione di Champions League parte subito con un grande classico del calcio europeo al Santiago Bernabéu, dove il Real Madrid affronta l’Inter. Intervenuto in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport, il grande ex José Mourinho ha presentato il match contro la squadra guidata dal suo ex giocatore Cristian Chivu, ricordando i successi in nerazzurro ma ribadendo la fame di vittoria dei suoi Blancos.

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Il legame con il Bernabéu ed i complimenti alla squadra nerazzurra

Nel rievocare il trionfo europeo del 2010, il tecnico ha sottolineato il valore affettivo della sfida: “In questo momento è il mio stadio, però al di là di questo, sarà sempre il mio stadio dal maggio del 2010. Ogni partita è importante per noi, saranno 8 e spero di rivedere l’Inter più avanti. Voglio vincere. Posso dirvi che voglio giocare bene, ma non voglio giocare bene e perdere come successo contro il Betis”. Lo “Special One” ha poi speso parole di stima per la continuità tattica mostrata dal club di Milano: “L’Inter è una grandissima squadra. Da Conte a Inzaghi e a Chivu il modello di gioco è lo stesso. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi. L’unica sorpresa degli ultimi anni è che non ha vinto la Champions“.

L’incrocio con Chivu ed i singoli in campo

Analizzando la figura del suo avversario in panchina, il mister ha ricordato i primi passi del tecnico rumeno: ” È difficile da dire quando sono giocatori. Ho avuto molti contatti con lui quando allenava la primavera, ho capito la passione”. Successivamente, lo stratega del Real si è soffermato sulla gestione di Jude Bellingham ed sul duello a distanza tra Kylian Mbappé e Lautaro Martínez: “Bellingham? È importante che i giocatori giochino nella posizione migliore. Ci saranno i momenti dove i giocatori dovranno fare delle cose diverse rispetto alla loro posizione naturale. Mbappé è Mbappé, Lautaro è Lautaro. Sono giocatori diversi. Anche se abbiamo 3 squalificati sono 11 contro 11. Penso che chi ha fatto l’ordine delle partite era italiano (ride, ndr)”.

Le prospettive nella fase a gironi

In vista del prosieguo nel torneo continentale, l’allenatore lusitano ha espresso grande fiducia sulle possibilità di qualificazione di entrambi i club: “Ho perso una semifinale ai rigori, ma non ci penso. Penso a essere l’allenatore del Real Madrid e che la partita di Champions League di domani non sia così importante. Credo che ci qualificheremo entrambi e ogni punto è importante: anche l’Inter verrà qui per fare punti“.