Pandev racconta Chivu: «Odiava perdere anche a carte», il retroscena prima di Inter-Real Madrid

L’ex attaccante nerazzurro ricorda il carattere dell’attuale tecnico dell’Inter e aspetta le parole di Mourinho alla vigilia della sfida del Bernabéu

Alla vigilia di Real Madrid-Inter, sfida valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League, torna alla memoria l’epopea del Triplete nerazzurro del 2010. Tra i protagonisti di quella storica squadra c’era anche Goran Pandev, che ha condiviso quell’esperienza con due figure centrali della sfida di domani: Cristian Chivu e José Mourinho.

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L’ex attaccante dell’Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato alcuni aspetti del carattere dell’attuale allenatore nerazzurro, ricordando la mentalità competitiva che lo ha sempre contraddistinto anche durante la carriera da calciatore.

Pandev racconta Chivu: «Odiava perdere anche a carte»

Secondo Pandev, Chivu aveva già una forte personalità ai tempi dello spogliatoio dell’Inter di Mourinho, anche se il percorso da allenatore non era ancora immaginabile.

L’ex attaccante macedone ha spiegato: «Odiava perdere anche a carte. Non pensavo potesse fare questo percorso, ma è stato furbo, prima si è fatto le ossa».

Una descrizione che evidenzia il carattere dell’ex difensore rumeno, arrivato oggi alla guida dell’Inter dopo diverse esperienze maturate in panchina. Pandev ha sottolineato come Chivu abbia saputo costruire il proprio percorso con gradualità, accumulando esperienza prima di ricevere una grande opportunità.

Mourinho e Chivu, il retroscena prima della sfida europea

La partita del Bernabéu rappresenterà il primo confronto ufficiale tra Mourinho e Chivu da avversari. Un appuntamento particolarmente atteso anche per ciò che potrà dire lo Special One davanti ai microfoni.

Pandev ha ammesso di essere curioso soprattutto delle dichiarazioni del tecnico portoghese, noto per il suo modo diretto di comunicare e per le sue battute spesso destinate a far discutere.

L’ex nerazzurro ha infatti spiegato: «Dice quello che pensa e non si nasconde dietro un dito. Lo fece anche con Cristian, una volta».

Un riferimento al rapporto tra i due, nato proprio durante l’esperienza vincente all’Inter e caratterizzato dalla grande stima reciproca.

Inter, Pandev punta su Lautaro e crede nella Champions

Guardando alla sfida contro il Real Madrid, Pandev ha individuato in Lautaro Martinez il possibile uomo decisivo per l’Inter. Il capitano nerazzurro arriva all’appuntamento europeo dopo la grande prestazione contro il Napoli, nella quale ha firmato una doppietta decisiva nella rimonta per 3-2.

Secondo l’ex attaccante, la squadra di Cristian Chivu può rappresentare una sorpresa nella competizione europea, grazie alla qualità della rosa e alla capacità di affrontare partite di altissimo livello.

L’Inter si presenta quindi al Bernabéu con entusiasmo e consapevolezza, pronta a misurarsi contro una delle formazioni più prestigiose del calcio mondiale.