Carrarese, ufficiale l’arrivo di Colin Dagba: il terzino ex Paris Saint-Germain ha firmato fino al 2028. L’identikit del neo acquisto

La Carrarese aggiunge un nuovo rinforzo alla rosa nonostante il mercato sia formalmente chiuso. Il club apuano ha annunciato l’ingaggio di Colin Dagba, terzino francese cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint‑Germain e con esperienze significative tra Ligue 1, Ligue 2 e campionato belga. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di specifiche condizioni.

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Dagba, dal vivaio del PSG alla Carrarese

Dagba è entrato nel settore giovanile del Paris Saint‑Germain nel 2016, completando la formazione fino all’approdo in prima squadra. Con il club parigino ha disputato quattro stagioni, collezionando 77 presenze complessive, di cui 55 in Ligue 1 e 7 in Champions League. Il suo debutto ufficiale è arrivato nel Trophée des Champions 2018, vinto contro il Monaco: un match che ha inaugurato un ciclo ricco di successi. Con il PSG, Dagba ha conquistato tre titoli di campione di Francia, due Coppe di Francia, una Coppa di Lega e due Supercoppe di Francia, entrando a pieno titolo nel gruppo dei giovani talenti valorizzati dal club.

Esperienze internazionali e crescita costante

Il terzino francese ha vestito anche la maglia della Francia Under 21, totalizzando 16 presenze e una rete, partecipando agli Europei di categoria del 2019 e del 2021. Un percorso che ne ha consolidato la reputazione come laterale moderno, rapido e abile nella fase di spinta.

Dopo l’esperienza a Parigi, Dagba ha proseguito la carriera con diversi prestiti e trasferimenti:

Strasburgo , dove ha disputato 21 partite in Ligue 1 nella stagione 2022‑23;

, dove ha disputato nella stagione 2022‑23; Auxerre , con cui ha vinto la Ligue 2 nel 2023‑24;

, con cui ha vinto la nel 2023‑24; Beerschot, club belga dove ha continuato il proprio percorso di crescita.

Un innesto di livello per la Carrarese

L’arrivo di Dagba rappresenta un investimento importante per la Carrarese, che aggiunge alla rosa un giocatore con esperienza internazionale e abituato a palcoscenici di alto livello. Il club punta su un profilo capace di garantire qualità, corsa e affidabilità sulla fascia destra, elementi preziosi per affrontare una stagione ambiziosa.



