Psg, ma che ti succede!? Solo 2 punti nelle prime 3 partite di Ligue 1, è il peggior inizio di stagione dal 2007/2008

Il Psg è incappato nel peggior inizio di stagione in Ligue 1 dal 2007/2008. Ecco cosa sta succedendo

Inizio di stagione da incubo in Ligue 1 per i campioni d’Europa del PSG. La formazione guidata da Luis Enrique incassa il primo ko in campionato crollando tra le mura amiche del Parco dei Principi contro il Monaco, vittorioso per 2-1. Un risultato pesante che lascia i parigini fermi a quota 2 punti dopo tre giornate, frutto di due pareggi per 2-2 ed un’inattesa battuta d’arresto casalinga. Di contro, la compagine del Principato vola a punteggio pieno in vetta alla classifica con tre successi consecutivi, staccando di due lunghezze Lione e Lilla e portandosi a +7 sui rivali della capitale.

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La rimonta del Monaco: vano il vantaggio firmato Marquinhos

L’incontro si era aperto sotto i migliori auspici per i padroni di casa, passati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie alla rete siglata dal capitano Marquinhos, abile a sfruttare l’assist preciso fornito da Kvaratskhelia. Nella ripresa, tuttavia, la squadra parigina ha subito un vistoso calo di tensione, consentendo agli ospiti di ribaltare il punteggio nell’arco di appena quattordici minuti. Prima Nazinho ha firmato la rete del pareggio al 58′, poi Idumbo ha completato la rimonta al 72′. A nulla sono servite le contromosse di Luis Enrique, che sulla situazione di parità ha rivoluzionato il reparto avanzato inserendo Dembelé, Ferran Torres e Godts al posto di Akliouche, Doué e dello stesso Kvaratskhelia.

I numeri della crisi ed il riscatto atteso in Champions League

Le statistiche evidenziano le proporzioni del momento di difficoltà attraversato dalla compagine della capitale. Il bottino di soli 2 punti in 3 partite certifica il peggior inizio di stagione in Ligue 1 dal 2007/2008. Inoltre, era dal campionato 2012/2013 che il club non rimaneva senza successi all’attivo dopo le prime tre giornate del torneo transalpino.

Dopo aver conquistato la Supercoppa Europea ad agosto nel confronto con l’Aston Villa, il PSG ha incontrato diverse difficoltà nell’affermarsi in ambito nazionale. La rosa a disposizione del tecnico spagnolo possiede tuttavia la qualità necessaria per rimontare lo svantaggio in classifica. L’occasione immediata per invertire la rotta si presenterà mercoledì sera, quando la squadra farà il suo esordio nella nuova Champions League nell’impegno interno contro lo Slovan Bratislava.