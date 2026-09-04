Tottenham, esclusione pesante per Richarlison: adesso si aprono nuovi e clamorosi scenari e chance in Serie A

Il futuro di Richarlison, attaccante brasiliano classe 1997, sembra ormai distante dal Tottenham. Il segnale più evidente è arrivato con una decisione pesante: gli Spurs non lo hanno inserito nella lista ufficiale per la Premier League, scelta che rende complicatissima la sua permanenza a Londra e apre scenari concreti per una cessione imminente.

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Un profilo seguito anche dalla Juventus

Durante l’estate, Richarlison era stato accostato alla Juventus, che cercava un nuovo centravanti in vista della possibile sostituzione di Dusan Vlahovic e prima di definire l’operazione Randal Kolo Muani. Il brasiliano, ex Everton e Watford, era considerato un profilo ideale per caratteristiche fisiche e capacità di attaccare la profondità. Tuttavia, la pista non si è mai concretizzata e il club bianconero ha virato su altre soluzioni.

Il Trabzonspor fa sul serio

Ora, per Richarlison, potrebbe aprirsi una nuova avventura lontano dall’Inghilterra. Il club che si è mosso con maggiore decisione è il Trabzonspor, una delle società più ambiziose del campionato turco. Secondo le ultime indiscrezioni, i turchi avrebbero già raggiunto un accordo con il giocatore sulle condizioni contrattuali, compiendo un passo decisivo nella trattativa.

Il brasiliano, che al Tottenham non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso, vede nella Turchia una possibilità concreta per rilanciarsi e tornare protagonista.

Il nodo Tottenham: serve un’offerta adeguata

Resta però un ostacolo significativo: il Tottenham non ha ancora ricevuto una proposta economica ritenuta adeguata per lasciar partire l’attaccante. Gli Spurs, che hanno investito molto su Richarlison nel 2022, non intendono cederlo senza una cifra coerente con il suo valore.

Il Trabzonspor ha tempo fino a mezzanotte per chiudere l’operazione e convincere il club inglese. La corsa contro il tempo è ufficialmente iniziata.