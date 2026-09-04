Serie B, colpo a sorpresa del Modena: Belotti pronto a ricominciare dopo la fine dell’esperienza al Cagliari

Andrea Belotti — attaccante classe 1993, ex Torino, Roma e Cagliari — è a un passo dalla firma con il Modena, club ambizioso di Serie B che sta costruendo una rosa competitiva per puntare in alto. Il centravanti, attualmente svincolato, sembra aver trovato la destinazione giusta per rilanciare la propria carriera dopo mesi complessi. Lo riferisce TMW.

Dopo la parentesi sfortunata al Cagliari

Belotti era rimasto senza squadra dopo la breve e sfortunata avventura al Cagliari, segnata dalla rottura del legamento crociato subita lo scorso autunno. Il club rossoblù aveva inizialmente deciso di proseguire con lui, trovando un accordo per il rinnovo a inizio luglio. Tuttavia, l’esito negativo delle visite mediche ha fatto saltare tutto, lasciando il Gallo senza contratto e costretto a ripartire da zero.

Per un attaccante che ha segnato oltre 100 gol in Serie A e che ha sempre fatto della generosità e della fisicità le sue armi principali, si è trattato di un momento difficile, ma non definitivo.

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Modena, un nuovo inizio con ambizione

Ora Belotti è pronto a indossare il gialloblù del Modena, squadra allenata da Daniele Galloppa, ex centrocampista e tecnico emergente che ha guidato la Fiorentina Primavera prima di approdare in Emilia. Il club è partito forte: due vittorie in trasferta contro Benevento e Cremonese hanno proiettato i canarini in cima alla classifica insieme a Mantova e Palermo.

L’arrivo di Belotti rappresenterebbe un colpo di grande esperienza per una squadra giovane e organizzata, che sogna la promozione in Serie A. Il Gallo, con la sua leadership e la sua capacità di trascinare il gruppo, potrebbe diventare un riferimento tecnico e mentale per un progetto che vuole crescere nel tempo.

Un’occasione per tornare a volare

Per Belotti questa potrebbe essere la scelta ideale: un ambiente motivato, una squadra in salute e un allenatore che punta molto sulla solidità del gruppo. Il Modena, dal canto suo, aggiungerebbe alla rosa un attaccante di livello superiore alla categoria, capace di incidere anche nei momenti più complessi.