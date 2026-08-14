Godts al Psg, è fatta! Operazione da 55 milioni di euro dall’Ajax e altro colpo in attacco per Luis Enrique

Godts al Psg, accordo trovato per un’operazione da 55 milioni di euro dall’Ajax. Tutti i dettagli

Il Paris Saint-Germain assesta un colpo di mercato di primissimo piano in chiave presente e futura, definendo una delle trattative più calde della sessione estiva. Il club parigino ha raggiunto un’intesa verbale definitiva con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Mika Godts secondo Fabrizio Romano. L’operazione si è sbloccata grazie all’affondo decisivo della dirigenza francese, pronta a investire cifre importanti per assicurarsi uno dei giovani esterni più promettenti del calcio europeo.

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Un affare da 55 milioni di euro: le cifre della trattativa

La trattativa è giunta al punto di svolta a seguito della presentazione di una nuova offerta ufficiale inviata dalla società parigina ai vertici di Amsterdam. Le parti hanno concordato le basi dell’operazione sulla valutazione di un pacchetto complessivo dal valore di 55 milioni di euro, cifra che ha convinto il club olandese a dare il via libera alla cessione. Benché l’accordo verbale sia ormai totale in ogni suo aspetto, nei prossimi giorni le due società provvederanno al formale scambio dei documenti per poi pianificare il viaggio del giocatore, l’iter delle visite mediche e la successiva firma sul contratto.

Le caratteristiche di Mika Godts e l’inserimento nel PSG

L’operazione per portare Godts all’ombra della Torre Eiffel riflette in pieno il nuovo corso strategico del PSG, focalizzato sull’ingaggio di talenti giovani, dinamici e affamati come Akliouche e Ferran Torres. L’esterno offensivo belga si è distinto nell’ultimo periodo all’Ajax per un’eccezionale abilità nel dribbling nello stretto, grande rapidità nell’uno contro uno e un’eccellente capacità di rifinitura e conclusione dagli esterni. Caratteristiche tattiche e tecniche che offriranno allo staff parigino soluzioni offensive imprevedibili e di grande qualità per la nuova stagione.

La filosofia dei due club

Con questo importante investimento, il PSG conferma la volontà di costruire una rosa moderna e futuribile, allontanandosi dalle logiche del passato e puntando su elementi dal grande margine di crescita. Per l’Ajax, l’intesa raggiunta rappresenta la conferma della bontà del proprio modello societario, capace di lanciare gioielli di livello internazionale e realizzare plusvalenze di assoluto rilievo. Si attende ora soltanto il completamento delle procedure burocratiche prima dell’annuncio ufficiale del trasferimento.