Cambia di nuovo tutto per il nuovo portiere della Juventus! Rallenta Suzuki, risale Vicario: cosa sta succedendo

Arrivano novità importanti per il nuovo portiere della Juventus! Più lontano Suzuki, torna in pole position Vicario

Improvviso ed eclatante cambio di scenario nelle manovre della Juventus per la scelta del nuovo portiere titolare. Come rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa che appariva ormai saldamente indirizzata verso l’approdo a Torino di Zion Suzuki ha registrato una brusca e inaspettata frenata. A determinare la fase di stallo è stata la postura del PSG, con i vertici della società parigina che hanno scelto di prendere tempo prima di avallare la formula del prestito, sospendendo temporaneamente ogni negoziazione.

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Ricalibrate le priorità: Vicario balza in cima al taccuino

L’improvviso blocco nei dialoghi con il club francese ha spinto la dirigenza bianconera a reagire istantaneamente, modificando la scala delle priorità per il reparto arretrato. La Juventus è tornata a farsi avanti con forza per Guglielmo Vicario, che scala vertiginosamente le gerarchie fino a diventare il candidato numero uno per difendere i pali della squadra nella stagione ormai alle porte. L’italiano ha così superato i profili concorrenti, confermandosi una garanzia assoluta per rendimento ed esperienza.

Per far decollare definitivamente la trattativa servirà tuttavia il definitivo via libera del Tottenham. I bianconeri puntano ad assicurarsi le prestazioni del portiere attraverso la formula del prestito, motivo per cui sarà vincolante la disponibilità degli Spurs ad accettare tale modalità di trasferimento per liberare l’atleta.

Tempi stretti: l’obiettivo è consegnare il portiere prima della Serie A

La società torinese ha tutta l’intenzione di accelerare i tempi e non vuole disperdere giorni preziosi in questa fase del mercato. La priorità assoluta per la Juventus è chiudere l’operazione nel minor tempo possibile, regalando allo staff tecnico il titolare della porta prima dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie A contro il Frosinone. Garantire al nuovo numero uno l’opportunità di integrarsi subito con i compagni di reparto rappresenta la chiave per iniziare la nuova annata con la massima stabilità difensiva.