Calciomercato Milan, tre colpi dopo il summit con la società: Amorim ha fatto questi nomi

Calciomercato Milan, Ruben Amorim ha chiesto questi tre rinforzi dopo il summit avuto con la società

Il calciomercato del Milan entra nella sua fase cruciale. Dopo il summit strategico tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale — vertice al quale hanno partecipato anche i dirigenti Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner e Tiago Estevao —, la linea guida della società rossonera appare ben definita. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese ha richiesto almeno tre rinforzi prioritari per plasmare la squadra secondo le proprie idee tattiche. La proprietà è pronta ad accontentare le richieste della guida tecnica, procedendo con gli investimenti a prescindere dal ritmo delle uscite.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Difesa: Tiago Gabriel in cima alla lista per la retroguardia

Il primo tassello riguarda la linea difensiva, resa scarna dalle posizioni marginali nel progetto di Fikayo Tomori e Odogu. Tramontata definitivamente la pista che portava a Gonçalo Inacio, rimasto allo Sporting Lisbona, l’attenzione della dirigenza di Via Aldo Rossi si è concentrata con decisione su Tiago Gabriel, centrale ventunenne in forza al Lecce. I salentini hanno già rispedito al mittente una proposta da 20 milioni di euro formulata dal Benfica, ma il club meneghino valuta un affondo concreto per un profilo assistito dal potente procuratore Jorge Mendes.

Corsie esterne e mediana: si spinge per Nicola Zalewski

Nonostante le conferme nel settore centrale di Yunis Musah, Samuele Ricci e del giovane Comotto, il Milan monitora con grande attenzione il mercato degli esterni, specialmente di fronte a una possibile cessione di Estupinan dopo quella di Athekame. Il nome in cima al taccuino dei dirigenti è quello di Nicola Zalewski, jolly italo-polacco dell’Atalanta. Poco valorizzato dal nuovo assetto tattico a Bergamo con l’arrivo di Maurizio Sarri, il giocatore valuta l’addio per una cifra valutata tra i 15 e i 20 milioni di euro. Sullo sfondo restano vive anche le opzioni Nuno Tavares della Lazio e Dodo della Fiorentina, potenziale occasione di mercato vista la scadenza contrattuale ravvicinata.

Trequarti: assalto a Nwaneri, Osorio resta lo sfondo

Per la trequarti, la priorità indicata da Amorim resta un mancino creativo capace di strappare e inventare tra le linee. Il Milan ha inviato una proposta ufficiale all’Arsenal per il diciannovenne Ethan Nwaneri, mettendo sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. In attesa di un’eventuale apertura da parte dei Gunners, la dirigenza mantiene viva la pista Darío Osorio del Midtjylland, mentre perdono quota i contatti per Matías Soulé.