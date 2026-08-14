Ceferin, mozione di sfiducia a Infantino! Scontro totale FIFA-UEFA, proposta anche la presidenza a rotazione

Ceferin pensa alla mozione di sfiducia nei confronti di Infantino e all’introduzione della presidenza a rotazione

Il panorama politico del calcio internazionale vive una fase di profonda tensione e divisione tra le differenti federazioni. Al centro del dibattito si trova la figura del presidente della FIFA Gianni Infantino e le manovre legate alla sua potenziale rielezione al vertice del massimo organo calcistico planetario. Come rivelato dal quotidiano Repubblica, in prima fila nel fronte degli oppositori si posiziona la UEFA guidata da Aleksander Ceferin, pronta a promuovere un cambio di passo nella gestione della governance mondiale.

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La mozione di sfiducia e la proposta della presidenza a rotazione

Per incanalare il malcontento crescente all’interno del movimento, la presidenza della UEFA starebbe valutando l’ipotesi di presentare una vera e propria mozione di sfiducia nei confronti del numero uno della FIFA. L’iniziativa punta a bloccare i tentativi di Infantino di consolidare il proprio bacino di voti presso confederazioni strategiche come quella sudamericana, africana e oceanica.

La novità più rilevante caldeggiata dai vertici del calcio europeo riguarda però una riforma strutturale: l’introduzione di una presidenza a rotazione. La finalità del progetto è evitare l’eccessiva concentrazione di potere nelle mani di una singola figura per lunghi periodi, garantendo maggiore equità e scongiurando il rischio che alcune confederazioni vengano favorite a scapito di altre. Questa istanza trova ampio sostegno tra i dirigenti europei, delusi dai soli 16 posti assegnati alle nazionali della UEFA nel nuovo format dei Mondiali a 48 partecipanti.

Verso il Congresso di Rabat 2027: l’ipotesi Nasser Al Khelaifi

Nel caso in cui la mozione di sfiducia non raggiunga i consensi necessari prima del deposito ufficiale, la resa dei conti si sposterà direttamente all’appuntamento elettorale fissato per il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, in occasione del Congresso FIFA.

Al momento, l’unica corsa ufficializzata resta quella dello stesso Infantino. Ciononostante, lo schieramento contrario prosegue i colloqui per convergere su un candidato unitario in grado di raccogliere consensi trasversali tra le varie federazioni. Il profilo principale emerso durante le consultazioni è quello di Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e figura di riferimento dell’European Football Clubs (EFC). I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere se la fronda guidata da Ceferin riuscirà a scardinare gli attuali assetti di potere del calcio globale.