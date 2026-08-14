Il Barcellona pensa a Luis Suarez… dello Sporting! Nome nuovo per l’attacco se salta Julian Alvarez

Il Barcellona ha inserito nella lista dei suoi obiettivi Luis Suarez dello Sporting come piano B a Julian Alvarez

Il Barcellona pianifica con cura le proprie mosse di mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione. La priorità assoluta per la dirigenza catalana e per l’area tecnica rimane l’ingaggio di Julián Álvarez, ma la complessità della trattativa ha spinto la società a tutelarsi preparando un piano alternativo di spessore. Qualora l’affare per l’attaccante argentino dovesse definitivamente tramontare, secondo Fabrizio Romano i blaugrana hanno individuato in Luis Suárez, centravanti in forza allo Sporting CP, uno dei profili prioritari da valutare.

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Luis Suárez nella shortlist blaugrana: l’ostacolo Sporting CP

Il tesserato dello Sporting si è guadagnato un posto d’onore nella shortlist dei candidati redatta dai dirigenti del Barcellona. Le sue prestazioni nel campionato portoghese e sul palcoscenico europeo ne hanno messo in luce l’infallibilità sotto porta, la fisicità e la costante capacità di lavorare per la squadra. Tuttavia, intavolare una negoziazione con la società di Lisbona si preannuncia tutt’altro che agevole: il calciatore rappresenta infatti un elemento chiave nello scacchiere tattico dello Sporting CP, che non intende privarsene a condizioni d’impatto ridotto o senza un adeguato indennizzo economico.

Poter contare su un profilo con le sue caratteristiche garantirebbe al Barcellona un terminale offensivo di grande sostanza, dinamismo e presenza all’interno dell’area di rigore. Ciononostante, la dirigenza catalana è consapevole che per strappare il tesserato alla compagine lusitana servirà uno sforzo finanziario rilevante.

Le tempistiche dell’operazione: decisioni rinviate alla prossima settimana

La strategia del club spagnolo appare comunque molto chiara dal punto di vista temporale e gestionale. Il Barcellona non intende affrettare i passaggi né disperdere risorse su più tavoli di trattativa contemporaneamente. L’orientamento della società è quello di concentrare ogni energia sulla pista principale che porta all’argentino finché vi saranno margini d’intesa.

Soltanto a partire dalla prossima settimana, qualora la trattativa per Julián dovesse rimanere del tutto bloccata o sfumare definitivamente, la dirigenza darà il via libera per approfondire i contatti per Suárez e prendere in esame ulteriori opzioni sul mercato internazionale. Il Barcellona rimane dunque alla finestra, pronto ad attivare il proprio piano B per regalare alla rosa il rinforzo d’attacco desiderato.