Il Manchester City rompe gli indugi: maxi offerta da 120 milioni per Enzo Fernandez! Assalto decisivo su spinta di Maresca

Il Manchester City ha presentato una maxi offerta da 120 milioni per Enzo Fernandez al Chelsea. Ecco tutti i dettagli

Il Manchester City è pronto a far saltare il banco nella sessione estiva di calciomercato con un’operazione dalle proporzioni ciclopiche. La società britannica ha infatti confezionato una proposta formale da ben 120 milioni di euro per strappare Enzo Fernández al Chelsea. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Sky Sport, il perno della linea mediana argentina è stato individuato come l’obiettivo prioritario e imprescindibile per innalzare il tasso di qualità dell’organico.

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Il ruolo di Enzo Maresca nella trattativa

A guidare e velocizzare questa imponente offensiva di mercato è stato in prima persona il tecnico dei Citizens, Enzo Maresca. L’allenatore italiano conosce in modo approfondito le caratteristiche e le straordinarie potenzialità del campione del mondo, avendolo già guidato con successo durante la sua recente esperienza sulla panchina dei Blues.

Maresca considera il centrocampista sudamericano l’elemento tattico ideale a cui affidare le chiavi della regia del Manchester City, grazie alla sua capacità di abbinare visione di gioco, dinamismo, intelligenza tattica e fisicità nella gestione dei ritmi della partita.

La deadline fissata dal Chelsea per la giornata di oggi

I tempi per la definizione dell’affare si preannunciano estremamente serrati e concitati. La dirigenza del Chelsea ha infatti fissato per il pomeriggio odierno, 14 agosto, la scadenza definitiva entro la quale far pervenire proposte ufficiali per il giocatore argentino. Un termine perentorio stabilito dal club di Stamford Bridge per valutare l’eventuale cessione ed evitare che la trattativa si trascini a ridosso degli impegni ufficiali.

Un’operazione record per la Premier League

Di fronte all’ultimatum fissato dalla società londinese, il Manchester City si è fatto trovare del tutto pronto e ha ultimato la proposta economica da recapitare a Londra entro le tempistiche richieste.

Qualora la trattativa dovesse andare a buon fine sulla base della cifra stanziata, il trasferimento di Enzo Fernández alla corte di Maresca si trasformerebbe in una delle operazioni più onerose della storia del calcio inglese, confermando le enormi ambizioni dei Citizens in vista della nuova stagione. Le prossime ore saranno dunque decisive per comprendere se la dirigenza del Chelsea darà il via libera definitivo al trasferimento.