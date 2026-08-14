Calciomercato Lazio, nome nuovo per la difesa! Spunta Stepan Chaloupek dello Slavia Praga: chi è il possibile rinforzo dei biancocelesti, storia e identikit tecnico

Calciomercato Lazio: chi è Stepan Chaloupek dello Slavia Praga, nuovo obiettivo dei biancocelesti per rinforzare la difesa. La sua storia

Il nome di Stepan Chaloupek è finito al centro delle strategie del calciomercato Lazio secondo il Corriere dello Sport, alla ricerca di un rinforzo solido ed economicamente sostenibile per la linea difensiva. Centrale classe 2003 di proprietà dello Slavia Praga, il calciatore ceco ha compiuto 23 anni a marzo e rappresenta uno dei profili più promettenti del panorama calcistico dell’Europa centrale.

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Fisico imponente, velocità e la vena realizzativa Livesport

Alto 188 centimetri, Chaloupek abbina una notevole prestanza fisica a un’ottima mobilità nello stretto e in allungo. La caratteristica che lo rende un profilo quasi unico per il ruolo di difensore centrale è la sua straordinaria vena realizzativa: nell’ultima stagione ha collezionato ben 9 gol complessivi, dimostrandosi letale sulle palle preventive e nei calci piazzati (tra cui la marcatura siglata in Champions League contro il Pafos).

Esperienza internazionale e valore di mercato

Nonostante la giovane età, il centrale vanta già un bagaglio di tutto rispetto, arricchito dalla partecipazione al Mondiale con la Repubblica Ceca. Le sue prestazioni convincenti hanno attirato le attenzioni di diversi club europei: oltre alla Lazio guidata da Fabiani, sul giocatore figurano gli occhi di Benfica, Hull City e Ipswich.

Con una valutazione stimata attorno ai 10 milioni di euro, il centrale dello Slavia Praga rappresenta un’opportunità di prospettiva, con la dirigenza biancoceleste al lavoro per individuare una formula d’ingaggio vantaggiosa.