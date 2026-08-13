Samuele Inacio conteso tra Italia e Brasile: gli emissari verdeoro lo seguono, ma il talento aspetta Mancini

Samuele Inacio, il Brasile osserva il gioiello del Borussia Dortmund: il classe 2008 continua a dare priorità all’Italia. La situazione

Samuele Inacio continua a crescere e ad attirare l’attenzione internazionale. Il talento classe 2008 del Borussia Dortmund, protagonista nell’amichevole vinta 3-2 contro l’Arsenal, è finito anche nel mirino del Brasile, che sta seguendo con particolare attenzione la sua evoluzione.

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Come riportato da Gianluca Di Marzio, alcuni emissari della nazionale verdeoro erano presenti proprio durante la sfida contro i Gunners, nella quale Inacio ha trovato il gol offrendo una prestazione di grande livello. Gli osservatori brasiliani torneranno a Dortmund anche sabato per assistere all’amichevole contro la Roma, occasione nella quale verrà seguito anche Wesley.

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Samuele Inacio, dall’Atalanta al Borussia Dortmund

Nato a Bergamo e figlio dell’ex attaccante brasiliano Piá, Inacio è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta prima di trasferirsi in Germania nel 2024.

Con il Borussia Dortmund il suo percorso ha subito una forte accelerazione: nella scorsa stagione ha debuttato in Bundesliga, riuscendo anche a trovare il gol, mentre nel mese di maggio il club tedesco lo ha blindato con un contratto fino al 2029.

Parallelamente è arrivata anche la consacrazione con le nazionali giovanili italiane. Inacio è stato infatti capocannoniere dell’Europeo Under 17 del 2025 e oggi fa parte del giro dell’Italia Under 21.

Italia, Mancini può blindare Inacio

Il giovane attaccante è già stato convocato da Silvio Baldini per due amichevoli con la Nazionale maggiore, ma il suo futuro internazionale non è ancora definitivamente deciso.

Per legarlo all’Italia servirà infatti una presenza in una partita ufficiale FIFA con la Nazionale guidata da Roberto Mancini. L’obiettivo degli Azzurri sarebbe quello di accelerare già nella prima finestra internazionale di settembre.

Il Brasile, però, resta alla finestra e potrebbe pensare a una convocazione, eventualmente già in occasione dell’amichevole contro l’Australia.

Inacio dà priorità agli Azzurri

Nonostante l’interesse verdeoro, la volontà del giocatore appare al momento chiara. Inacio continua a dare priorità all’Italia e aspetta una chiamata di Mancini.

Il suo rendimento con il Borussia Dortmund, però, continua ad aumentare la concorrenza intorno a uno dei classe 2008 più interessanti del panorama europeo: l’Italia vuole accelerare, mentre il Brasile osserva e aspetta il momento giusto per provare a inserirsi.