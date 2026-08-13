Roma, si complica Rodrigo Mora: il Porto alza il muro sul riscatto. Difficoltà anche per Luis Henrique

Roma, frenata nella trattativa per Rodrigo Mora: il Porto vuole maggiori garanzie sull’acquisto definitivo. Il punto sul mercato giallorosso

La Roma vive una fase delicata sul mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sono complicate diverse operazioni sulle quali la dirigenza giallorossa stava lavorando per completare la rosa di Gian Piero Gasperini. La questione più urgente riguarda Rodrigo Mora, per il quale il Porto avrebbe irrigidito la propria posizione sulle condizioni del riscatto.

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La situazione avrebbe portato Gasperini e Andrea D’Amico a confrontarsi con il nuovo amministratore delegato Galantic, anche perché contemporaneamente sono emerse difficoltà su altri obiettivi.

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Roma, il Porto cambia le condizioni per Mora

Soltanto poche ore prima, la Roma era convinta di poter chiudere l’operazione per Mora attraverso un prestito oneroso da 7-8 milioni di euro, accompagnato da un riscatto superiore ai 40 milioni, arrivando così a una valutazione complessiva vicina ai 50 milioni.

Il Porto, però, vorrebbe avere la certezza di incassare la parte restante tra dodici mesi e pretende inoltre una percentuale sulla futura rivendita.

Il nodo riguarda soprattutto la natura dell’“obbligo”. Il presidente André Villas-Boas vorrebbe condizioni facilmente raggiungibili, come un determinato numero di presenze o un piazzamento minimo in campionato. La Roma, invece, preferirebbe mantenere la possibilità di decidere nel giugno 2027 se acquistare definitivamente il classe 2007. Le parti torneranno a confrontarsi per provare a superare lo stallo.

Roma, Luis Henrique non ha ancora detto sì

Problemi anche sulla fascia. La Roma sta trattando con l’Inter per Luis Henrique, con una possibile intesa economica attorno ai 28 milioni di euro rispetto alla richiesta iniziale di 30.

Il club giallorosso vorrebbe però rinviare il pagamento principale alla prossima stagione attraverso una formula con riscatto. Il vero ostacolo, al momento, sarebbe il giocatore: Luis Henrique non avrebbe ancora espresso un convinto gradimento alla destinazione, anche per la concorrenza rappresentata da Wesley e Nahuel Molina.

Diversa la situazione di Destiny Udogie, che avrebbe invece già aperto con decisione al trasferimento.

Roma, si complicano anche Martinelli e Fofana

Le alternative, intanto, rischiano di diminuire. Gabriel Martinelli sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, che avrebbe presentato all’Arsenal un’offerta da circa 45 milioni, mentre Malick Fofana è seguito anche dall’Inter e il Lione non vorrebbe liberarlo prima del playoff di Champions League contro il Fenerbahçe.

Per la Roma si prospettano quindi giorni decisivi: Mora resta l’obiettivo più caldo, ma le condizioni poste dal Porto potrebbero costringere la dirigenza a rivedere rapidamente le proprie strategie.