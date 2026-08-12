Il Psg vince la Supercoppa europea! Battuto 2-1 l’Aston Villa nel segno di Kvaratskhelia e Doue

Il Psg ha vinto la Supercoppa europea superando 2-1 l’Aston Villa grazie alle reti di Kvaratskhelia e Doue. La cronaca del match

Il PSG si aggiudica la Supercoppa Europea superando l’Aston Villa con il punteggio di 2-1 al termine di una sfida ricca di capovolgimenti di fronte ed emozioni. La formazione di Luis Enrique conquista così il prestigioso trofeo continentale, imponendosi sulla compagine britannica allenata da Unai Emery grazie alle giocate decisive dei propri talenti offensivi.

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Kvaratskhelia apre le marcature, Madjo firma il pareggio inglese

La gara si stappa ufficialmente al 20′ del primo tempo. Al termine di un’azione corale orchestrata dai campioni di Francia, Désiré Doué serve un pallone invitante a Khvicha Kvaratskhelia: il fuoriclasse georgiano si coordina benissimo all’interno dell’area di rigore e batte l’estremo difensore Marco Bizot con una conclusione precisa piazzata sotto la traversa per il gol dell’1-0.

La reazione dell’Aston Villa non si fa attendere e gli uomini di Emery alzano il baricentro cercando con insistenza la via del pari. Il protagonista assoluto della spinta inglese è Brian Madjo, che dopo aver sfiorato la rete di testa e aver colpito un palo clamoroso, riesce a trovare il varco giusto al minuto 45. Sull’ennesimo traversone morbido pennellato da John McGinn, l’attaccante aggancia la sfera in area e batte il portiere Matvey Safonov con un tiro che vale l’1-1 prima dell’intervallo.

La zampata di Doué, il controllo del VAR e il trionfo parigino

Ad inizio ripresa Luis Enrique decide di aumentare il peso specifico in avanti inserendo Ousmane Dembélé. L’episodio decisivo per le sorti della finale si verifica al 62′: Désiré Doué si inserisce con tempi perfetti e deposita il pallone in rete. Inizialmente l’assistente dell’arbitro Omar Abdulkadir Artan alza la bandierina per segnalare una posizione irregolare, ma la successiva revisione al VAR smentisce la chiamata sul campo e convalida ufficialmente la marcatura del 2-1.

Subito il gol del nuovo svantaggio, Emery ricorre a una serie di sostituzioni mandando in campo forze fresche come Tammy Abraham, Lamare Bogarde e Ross Barkley. Il PSG risponde compattandosi e gestendo i ritmi della gara, affidandosi alle chiusure difensive e agli ingressi di Fabián Ruiz, Lucas Hernandez e Lucas Beraldo. Nonostante gli ultimi tentativi dell’Aston Villa, la retroguardia francese regge l’urto fino al triplice fischio, regalando ai propri tifosi la vittoria della Supercoppa Europea.