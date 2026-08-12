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Non solo il Como su Moise Kean: spunta un altro club a sorpresa interessato all’attaccante. Ecco la posizione della Fiorentina
C’è un altro club sulle tracce di Moise Kean: la situazione e qual è l’idea della Fiorentina per il futuro dell’attaccante
Il futuro di Moise Kean si arricchisce di nuovi scenari internazionali. In seguito alle indiscrezioni sul forte interesse del Como, un’altra realtà europea ha deciso di muovere passi concreti per il centravanti della Fiorentina. Secondo FirenzeViola, anche il Real Betis ha effettuato un primo sondaggio per approfondire la situazione dell’attaccante ed esaminare gli eventuali spazi di manovra per avviare una trattativa.
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La posizione della Fiorentina: perno del progetto, ma non incedibile
Al momento la linea della società gigliata resta improntata alla fermezza ma con spiragli ben definiti. Il calciatore classe 2000 continua a occupare una posizione di primissimo piano nei programmi tecnici della squadra toscana, forte delle sue doti atletiche e del peso specifico garantito all’attacco azzurro. Tuttavia, la dirigenza di Viale Manfredo Fanti non considera il proprio tesserato del tutto inamovibile di fronte a proposte finanziarie fuori mercato.
Qualora dalla Spagna o da altri club dovesse giungere un’offerta di primaria grandezza, quantificabile nell’ordine dei 40 milioni di euro, i vertici viola sarebbero pronti a valutare seriamente la separazione. Una cifra di questa portata permetterebbe infatti al club di monetizzare al massimo il valore del cartellino e reinvestire le risorse per rafforzare la rosa in più settori.
Il fascino della Champions League e lo stato della trattativa
La prospettiva di un trasferimento ad Asobal rappresenta una vetrina di notevole attrattiva per l’attaccante della Nazionale italiana. Avendo chiuso l’ultima edizione della Liga al quinto posto, la formazione andalusa ha garantito la propria presenza nella prossima Champions League. La possibilità di calcare i palcoscenici della principale coppa europea costituisce un elemento di grande stimolo per il tesserato viola, desideroso di confermarsi ai massimi livelli competitivi.
Va comunque precisato come il dialogo si trovi ancora alle battute preliminari. Allo stato attuale si tratta di un semplice sondaggio: non vi sono negoziazioni ufficiali decollate tra le due dirigenze né proposte formali presentate sul tavolo del club emiliano-toscano. I prossimi giorni aiuteranno a capire se l’esplorazione del Betis si trasformerà in una trattativa concreta.