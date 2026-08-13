Napoli, De Bruyne incanta contro l’Aris: doppietta e segnali da leader per Allegri

Napoli, sei gol all’Aris Salonicco nell’ultimo test estivo: De Bruyne protagonista e Lucca ritrova fiducia. Buoni segnali per Allegri

Il Napoli chiude con indicazioni molto positive l’ultima amichevole estiva contro l’Aris Salonicco. La squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato una notevole capacità di cambiare pelle durante la partita, trovando sei reti e soprattutto un Kevin De Bruyne apparso completamente rigenerato. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il belga è stato il grande protagonista della ripresa con una doppietta e numerose giocate di qualità.

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L’unica nota negativa riguarda Antonio Vergara, costretto a lasciare il campo dopo appena 27 minuti per il riacutizzarsi di una contusione alla tibia sinistra. Le sue condizioni, comunque, non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Napoli, De Bruyne protagonista dietro la punta

Allegri ha utilizzato diversi sistemi tattici durante la gara. Dopo essere partito con il 4-3-3, nella ripresa ha inserito De Bruyne passando al 4-2-3-1, con l’ex Manchester City libero di agire alle spalle del centravanti.

Una soluzione che ha esaltato le qualità del belga. De Bruyne ha segnato due volte, prima sfruttando un assist di Matteo Politano e successivamente finalizzando una bella azione sviluppata sulla destra da Giovane. Ha inoltre colpito un palo nell’azione che ha poi portato al secondo gol di Lorenzo Lucca.

Il Napoli ha sperimentato anche un offensivo 3-4-2-1, con Giovane e Noa Lang a tutta fascia e De Bruyne-Vergara alle spalle della prima punta.

Napoli, doppietta di Lucca e McTominay torna al gol

Segnali importanti sono arrivati anche da Lorenzo Lucca, autore di una doppietta che potrebbe incidere sulle valutazioni relative al suo futuro. Il centravanti ha ritrovato gol e fiducia proprio alla vigilia dell’inizio del campionato.

Buone indicazioni anche dal centrocampo. Billy Gilmour ha giocato 45 minuti accanto a Frank Anguissa e Scott McTominay, con lo scozzese tornato alla rete su assist di Alisson. Anguissa, invece, è apparso nuovamente fondamentale per equilibrio e intensità.

In difesa si è comportata bene la coppia composta da Amir Rrahmani e Rafa Marin, con il kosovaro capace anche di sbloccare la partita con una conclusione dalla distanza.

Allegri può quindi lasciare il ritiro con diverse certezze in più. La più interessante porta il nome di De Bruyne: maggiore libertà sulla trequarti, meno compiti difensivi e la possibilità di diventare uno dei principali riferimenti tecnici del nuovo Napoli.