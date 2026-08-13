Como, Baturina illumina l’Emirates: il talento croato manda un segnale in vista della Champions

Como, Martin Baturina protagonista contro l’Arsenal: il gol che accende le speranze europee in vista della prossima stagione

Il Como continua il proprio percorso di avvicinamento alla nuova stagione e, nell’amichevole di lusso contro l’Arsenal, ha trovato una delle indicazioni più incoraggianti in Martin Baturina. Il centrocampista offensivo croato ha infatti lasciato il segno all’Emirates Stadium, confermando qualità tecniche e personalità in un contesto di altissimo livello.

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Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il suo gol rappresenta molto più di una semplice rete estiva: è uno dei segnali su cui il Como può costruire la propria fiducia in vista di una stagione che vedrà la squadra confrontarsi con alcune delle migliori formazioni d’Europa.

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Como, Baturina risponde all’Arsenal con un lampo di classe

La partita si era messa in salita per la squadra di Cesc Fabregas, costretta a soffrire soprattutto nella prima mezz’ora. L’Arsenal, pur privo di diversi titolari, aveva imposto ritmo e pressione, mettendo in difficoltà il Como nella costruzione dal basso.

Dopo il palo di Gabriel Jesus e il vantaggio firmato da Myles Lewis-Skelly, sembrava che la sfida potesse prendere una direzione precisa. Al 43’, però, è arrivata la giocata di Baturina.

Il croato ha letto in anticipo lo spazio lasciato dalla difesa inglese, si è inserito con grande tempismo e ha battuto Kepa, riportando il Como in partita.

Baturina pronto al salto di qualità

Reduce da un Mondiale disputato da titolare con la Croazia, Baturina ha mostrato di poter reggere palcoscenici sempre più importanti. A 23 anni, il talento ex Dinamo Zagabria sembra pronto a compiere un ulteriore passo nella propria crescita.

Il Como punta molto anche su Nico Paz, atteso al rientro dopo gli impegni internazionali, ma la prestazione di Baturina offre a Fabregas un’altra soluzione di qualità tra le linee.

Como, l’Emirates come lezione verso l’Europa

La sfida contro l’Arsenal ha evidenziato anche le difficoltà che il Como dovrà imparare a gestire. La pressione alta degli inglesi ha limitato una delle caratteristiche principali della squadra, cioè l’uscita palla al piede dal basso.

Proprio per questo test di questo livello diventano fondamentali. Il Como dovrà abituarsi rapidamente a ritmi, intensità e qualità superiori, ma il gol di Baturina rappresenta un segnale importante: per affrontare le grandi d’Europa serviranno organizzazione e maturità, ma anche lampi individuali capaci di cambiare una partita.