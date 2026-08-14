Polemiche alle spalle, De Bruyne è tornato centrale per il Napoli: Allegri sta pensando a questa mossa per valorizzarlo

Kevin De Bruyne è tornato al centro del Napoli: Allegri ha in mente questa mossa per valorizzare il centrocampista belga

Il ritiro di Castel di Sangro ha regalato ai tifosi del Napoli le prime vere scintille della nuova stagione, accendendo l’entusiasmo per l’intesa nata tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne. Dopo un’esordio non memorabile contro il Celta Vigo, il fuoriclasse belga ha incantato nella successiva amichevole contro l’Aris Salonicco, regalando uno show personale fatto di due gol, un palo favorevole alla rete di Lucca e giocate di altissima scuola che hanno strappato ampi sorrisi al tecnico toscano.

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Dal siparietto a Piazza del Plebiscito al chiarimento con la società

Il feeling tra l’allenatore e il centrocampista ha radici nei primi giorni di agosto secondo il Corriere dello Sport. L’abbraccio informale tra il giocatore e la piazza era avvenuto il primo del mese a Piazza del Plebiscito, dove il belga si è presentato salutando i tifosi con un affettuoso «Guagliu’, tutt’appost?», scatenando il boato della folla.

Questo entusiasmo ha spazzato via le incertezze dei mesi precedenti, nate da alcune dichiarazioni rilasciate dal calciatore in Belgio alla vigilia del Mondiale riguardo al gioco e alle garanzie sul futuro. La dirigenza ha gestito il caso con serenità; come ricordato dal direttore sportivo Manna a Dimaro: «Quando tornerà dalle vacanze, parlerà con Allegri». È bastato un colloquio diretto tra il tecnico e il campione per superare ogni malinteso e trovare un’immediata intesa sul campo.

La duttilità tattica di De Bruyne nello scacchiere azzurro

In vista delle partite ufficiali, Allegri sta sperimentando diverse soluzioni per sfruttare al massimo la classe del belga:

In mediana e sulla trequarti nel 4-2-3-1: Nel test contro l’Osasuna il giocatore è stato impiegato nei due di centrocampo, mentre contro l’Aris ha agito da trequartista centrale e poi nel tandem d’attacco all’interno del 3-4-2-1 .

Nel test contro l’Osasuna il giocatore è stato impiegato nei due di centrocampo, mentre contro l’Aris ha agito da e poi nel tandem d’attacco all’interno del . Mezzala nel 4-3-3: Nel sistema di gioco maggiormente utilizzato durante il precampionato, la sua collocazione naturale resta quella di mezzala d’attacco, ideale per orchestrare la manovra e inserirsi in zona gol.

A otto giorni dall’esordio in campionato contro il Genoa

Mancano ormai solo otto giorni al primo impegno ufficiale della stagione, che vedrà il Napoli opposto al Genoa a Marassi. La qualità e la versatilità tattica di De Bruyne offrono ad Allegri una risorsa di livello assoluto per affrontare con ambizione il nuovo campionato di Serie A.