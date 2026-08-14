L’Arsenal sogna il doppio colpo pazzesco! Trattative per Osimhen e Quansah, ecco la strategia dei Gunners per attacco e difesa

L’Arsenal è sulle tracce di Osimhen e Quansah, svelato il piano dei Gunners per rinforzare attacco e difesa

Si preannuncia un clamoroso intreccio sull’asse Londra-Istanbul. L’Arsenal fa sul serio per Victor Osimhen secondo il Telegraph, inserendosi con forza nella corsa al centravanti insieme ad Al-Hilal e Manchester United. I Gunners hanno allacciato i primi contatti diretti con il Galatasaray per sondare la fattibilità di un’operazione destinata a diventare uno dei trasferimenti più rilevanti della sessione estiva.

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L’alternativa di lusso a Julián Álvarez

La virata del club londinese sul centravanti nigeriano nasce da una necessità tattica. Dopo aver incassato il no perentorio dell’Atlético Madrid per Julián Álvarez — obiettivo primario per la rosa di Mikel Arteta —, la dirigenza inglese ha ricalibrato le proprie strategie. L’attenzione si è così spostata sul classe ’98, sbarcato in Turchia lo scorso anno dal Napoli a fronte di un investimento da 75 milioni di euro e ora desideroso di misurarsi nuovamente ai vertici del calcio continentale.

Intrecci di mercato con Gabriel Martinelli ed Ethan Nwaneri

Il nome dell’ex attaccante azzurro è emerso durante le discussioni su altri profili sull’asse tra le due società. Il club turco ha infatti formulato una proposta da 45 milioni di euro per Gabriel Martinelli, sebbene l’esterno brasiliano non appaia del tutto convinto della destinazione. Parallelamente si valuta la situazione di Ethan Nwaneri, valutato dall’Arsenal attorno ai 40 milioni di euro e finito nei radar della compagine di Istanbul.

L’endorsement di John Obi Mikel

Ad auspicare il buon esito del trasferimento è anche l’ex colonna della nazionale nigeriana John Obi Mikel, che ha sottolineato le grandi ambizioni del connazionale: «Tutti vorremmo vederlo in Champions League, quindi l’Arsenal potrebbe essere la scelta giusta. Per Victor lì c’è una porta aperta». L’ex centrocampista del Chelsea ha poi confermato la determinazione del calciatore: «Ho parlato con lui. Non entro nei dettagli, ma sta facendo di tutto per arrivare in un grande campionato europeo e vincere la Champions League».

Sguardo alla difesa: piace Jarell Quansah

Oltre a rimpolpare il reparto avanzato, la società inglese lavora per puntellare la retroguardia. Tra i profili attenzionati secondo David Ornstein figura il ventitreenne Jarell Quansah. Nonostante la volontà del Bayer Leverkusen di trattenere il giocatore e la scadenza della clausola di riacquisto da 70 milioni a favore del Liverpool, il difensore si mostra disponibile a prendere in considerazione l’ipotesi Gunners qualora le negoziazioni dovessero entrare nel vivo.