Mercato Como: accelerata per Liam Delap! È balzato in pole position per l’attacco, perché può essere il rinforzo giusto per Fabregas

Mercato Como: Liam Delap è il nome in pole position per rinforzare l’attacco. Ecco perché è il nome giusto per Fabregas

Il Como accelera sul mercato degli attaccanti e mette nel mirino un nuovo obiettivo per il proprio reparto avanzato secondo Fabrizio Romano: Liam Delap. La dirigenza lariana ha infatti effettuato un primo sondaggio ufficiale con il Chelsea per valutare i margini di fattibilità dell’operazione. I contatti tra le due società poggiano su basi particolarmente solide: le relazioni tra il club comasco e i Blues sono eccellenti, consolidate di recente dal buon esito dell’affare che ha portato Trevoh Chalobah in riva al Lario.

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Il centravanti è balzato in cima alla shortlist del Como per il ruolo di numero nove. Da parte del club londinese si registra un’apertura formale: la società inglese valuta la cessione del giocatore nel corso delle ultime due settimane della sessione estiva, spingendo la dirigenza lombarda ad avanzare con decisione per battere la concorrenza.

Perché Liam Delap è l’innesto perfetto per il Como

L’eventuale tesseramento del classe 2003 rappresenterebbe un rinforzo di grande spessore tattico per la rosa biancoblù, garantendo caratteristiche complementari agli interpreti già presenti in organico:

Struttura fisica e protezione della palla: Dotato di una grande potenza atletica e di una stazza imponente, il centravanti garantisce un punto di riferimento fondamentale per far salire la squadra, ripulire i palloni sporchi e dominare nei duelli fisici con i difensori avversari.

Dotato di una grande e di una stazza imponente, il centravanti garantisce un punto di riferimento fondamentale per far salire la squadra, ripulire i palloni sporchi e dominare nei duelli fisici con i difensori avversari. Dinamismo e attacco della profondità: Nonostante la stazza, il giocatore possiede un’ottima velocità sul lungo e un’aggressività naturale nel puntare la porta, qualità ideali per integrarsi negli schemi d’attacco verticali e ritmati che caratterizzano la filosofia di gioco del Como.

Nonostante la stazza, il giocatore possiede un’ottima e un’aggressività naturale nel puntare la porta, qualità ideali per integrarsi negli schemi d’attacco verticali e ritmati che caratterizzano la filosofia di gioco del Como. Intensità britannica e prospettiva: Cresciuto nel competitivo vivaio d’oltremanica, l’atleta unisce una spiccata abitudine ai ritmi elevati a un’età anagrafica che garantisce ampi margini di sviluppo, rappresentando sia una risorsa immediata per la Serie A sia un investimento di valore per il futuro della società.

I prossimi giorni saranno determinanti per comprendere se il primo approccio formale porterà all’affondo decisivo per trasferire il talento inglese in Italia.