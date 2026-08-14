Dall’intoppo con mancata partenza al cambio di condizioni dell’affare: cosa è davvero successo tra Lazio e Inter per Davide Frattesi

La ricostruzione della vicenda tra Lazio e Inter riguardante Davide Frattesi. Cosa è successo davvero questa mattina

Si sblocca in modo definitivo la trattativa che porterà Davide Frattesi a vestire la maglia della Lazio. Dopo alcune ore di incertezza sorte nella mattinata, i club hanno trovato la chiave giusta per superare il cavillo burocratico legato alle norme finanziarie della società romana, definendo un nuovo patto verbale con la dirigenza dell’Inter.

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Il nodo del saldo zero e il blocco iniziale

L’operazione aveva subito una brusca frenata proprio mentre il calciatore si apprestava a raggiungere la Capitale per sostenere le visite mediche. La formula concordata in origine — un prestito con obbligo di riscatto condizionato — si scontrava infatti con la necessità dei biancocelesti di mantenere il proprio bilancio di mercato in perfetto pareggio (saldo zero).

L’ammontare previsto per l’acquisto a titolo definitivo avrebbe superato la somma incassata dalla vendita di Mario Gila. Di conseguenza, i regolamenti non avrebbero permesso di rendere esecutivo il tesseramento del centrocampista fino a quando la Lazio non avesse formalizzato un’ulteriore cessione per riequilibrare i conti.

La svolta nel contratto: prestito oneroso e diritto di riscatto

Per evitare il rischio di paralisi, i due club hanno preferito rimodulare l’architettura finanziaria dell’affare. La soluzione è arrivata con l’inserimento di un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un diritto di riscatto stabilito a 10 milioni di euro, a cui andranno ad aggiungersi vari bonus e una percentuale del 50% sulla futura rivendita riservata ai nerazzurri.

Il passaggio dall’obbligo al semplice diritto permette alla Lazio di registrare nell’immediato un costo limitato ai soli 5 milioni del prestito. Questa cifra rientra perfettamente nella disponibilità economica generata dalle precedenti uscite, consentendo il deposito immediato ed esecutivo del contratto senza dover attendere altre operazioni in uscita.

Grazie a questo ridisegno contrattuale, ogni intoppo normativo è stato archiviato. I dirigenti sono ora al lavoro per scambiarsi la documentazione formale e consentire al giocatore di aggregarsi rapidamente alla sua nuova squadra secondo Sky.