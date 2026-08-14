Luis Henrique alla Roma affare congelato: c’è l’intesa con l’Inter, ma spunta un’altra priorità. Perché il brasiliano è in stand-by!

Luis Henrique alla Roma in stand-by per questo motivo! Cosa sta succedendo per l’esterno dell’Inter

L’asse di mercato tra Milano e la Capitale continua a registrarsi particolarmente caldo. Dopo aver assistito alla definizione del passaggio di Davide Frattesi alla Lazio — con le visite mediche del centrocampista fissate per venerdì 14 —, le attenzioni dei dirigenti si sono spostate sul canale aperto tra Inter e Roma per il possibile trasferimento di Luis Henrique. L’esterno brasiliano ex Marsiglia, approdato a Milano la scorsa estate, è diventato una richiesta concreta per lo scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, convinto di poter valorizzare al massimo le sue qualità atletiche e di spinta a tutta fascia.

Tra le due società si è già raggiunto un principio d’accordo secondo La Gazzetta dello Sport, con la dirigenza capitolina pronta a soddisfare le pretese economiche del club nerazzurro. Dal canto loro, i vertici di Viale della Liberazione considerano la partenza del brasiliano sostenibile grazie al recente arrivo di Djed Spence a disposizione del tecnico Chivu, riservandosi eventualmente la possibilità di valutare un’occasione low cost a fine sessione. Inoltre, lo stesso calciatore ha già espresso una chiara apertura verso il progetto giallorosso.

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Le ragioni dello stallo: il nodo ingaggio e la caccia all’esterno sinistro

Nonostante l’ottimismo di fondo, la trattativa è stata momentaneamente messa in stand-by dalla società guidata dai Friedkin. A frenare la fumata bianca sono intervenuti due fattori ben precisi:

L’accordo con il giocatore: Manca ancora un’intesa definitiva sui termini personali tra l’entourage dell’atleta e la Roma per quanto riguarda ingaggio e dettagli contrattuali .

Manca ancora un’intesa definitiva sui termini personali tra l’entourage dell’atleta e la Roma per quanto riguarda . La priorità all’attaccante esterno: La priorità assoluta di Trigoria si è improvvisamente spostata sulla ricerca dell’esterno d’attacco mancino. Le complicazioni sorte nella trattativa per Rodrigo Mora con il Porto hanno spinto la dirigenza a convocare una riunione d’urgenza focalizzata unicamente su questo dossier.

Le prospettive della trattativa

Non si registra alcun ripensamento da parte del club romano: l’apprezzamento per le doti del brasiliano rimane immutato e il profilo continua a essere considerato perfetto per coprire il ruolo di vice-Wesley. Tuttavia, la strategia della Roma impone di sciogliere prima il nodo legato alla corsia offensiva. Una volta individuato l’esterno d’attacco — che si sblocchi la pista Mora o si viri su un’alternativa gradita a Gasperini —, i dirigenti torneranno a lavorare sul fascicolo Luis Henrique per formalizzare la chiusura dell’operazione.