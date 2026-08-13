Il nuovo Milan di Ruben Amorim prende forma: Loftus-Cheek e Musah hanno conquistato la fiducia del tecnico e resteranno al centro del progetto

Il nuovo Milan targato Ruben Amorim continua a prendere forma e le scelte dell’allenatore portoghese non riguardano soltanto i possibili nuovi acquisti. Anche all’interno dell’attuale rosa stanno arrivando indicazioni precise sui giocatori destinati a rimanere e su quelli che, invece, potrebbero salutare il club.

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In mezzo al campo, in particolare, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah sembrano aver superato a pieni voti il primo esame con il nuovo tecnico. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sulla base delle informazioni riferite da Peppe Di Stefano di Sky Sport, entrambi avrebbero convinto Amorim durante le recenti sessioni di lavoro.

Loftus-Cheek e Musah conquistano Amorim: per entrambi si chiudono le porte del mercato in uscita

La situazione dei due centrocampisti appare quindi destinata a cambiare rispetto alle precedenti valutazioni. Per Loftus-Cheek la permanenza a Milanello viene considerata quasi certa, mentre anche Musah avrebbe fornito risposte positive tali da convincere l’allenatore a puntare su di lui.

Le caratteristiche ideali per il calcio di Amorim

Alla base della decisione ci sono soprattutto le qualità atletiche e tecniche dei due giocatori, ritenute compatibili con le idee tattiche del nuovo allenatore rossonero.

Sia Loftus-Cheek sia Musah potranno quindi continuare a lavorare a Milanello con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nella nuova squadra. Per entrambi, almeno allo stato attuale, le porte del mercato in uscita sono chiuse.

Amorim sembra dunque aver già individuato due pedine su cui costruire il proprio centrocampo. Il nuovo Milan prende forma anche attraverso queste conferme: Loftus-Cheek e Musah resteranno in rossonero e faranno parte integrante del progetto tecnico per la nuova stagione.