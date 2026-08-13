Il Napoli chiude l’intesa con il Chelsea per Benoît Badiashile: prestito oneroso con diritto di riscatto e volontà decisiva del francese

Il Napoli piazza un altro colpo sul mercato e trova l’accordo per Benoît Badiashile. L’operazione con il Chelsea è stata definita tra i due club: c’è un accordo verbale sulla base di 3 milioni di euro fissi, ai quali si aggiunge 1 milione di bonus e un diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

La formula permette al Napoli di assicurarsi subito il difensore, rinviando eventualmente la decisione definitiva sul suo futuro alla prossima stagione.

Badiashile ha scelto il Napoli: intesa conclusa nella giornata di oggi

Un ruolo determinante nella trattativa è stato giocato dalla volontà del calciatore. Badiashile ha voluto soltanto il Napoli, dando la propria priorità alla destinazione azzurra e contribuendo così alla definizione dell’operazione.

L’intesa è stata raggiunta nella giornata di oggi, con Napoli e Chelsea che hanno trovato la quadra sui dettagli economici e sulla struttura del trasferimento.

Per il club partenopeo si tratta di un’operazione importante per aggiungere qualità, fisicità e profondità al reparto difensivo. Badiashile, dal canto suo, si prepara a iniziare una nuova esperienza in Serie A dopo il percorso maturato in Premier League.

Il Napoli ha dunque ottenuto il sì del giocatore e l’accordo con il Chelsea: Badiashile è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.