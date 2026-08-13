Arkadiusz Milik al posto di Jonathan David cambierebbe completamente l’operazione: ecco perchè

Premessa fondamentale: al 13 agosto 2026 non risultano fonti affidabili che confermino una trattativa concreta tra Juventus e Lazio per inserire Arkadiusz Milik in uno scambio con Nuno Tavares. Quella che segue è quindi una suggestione di mercato, costruita sulla situazione dei due giocatori e sulle possibili esigenze dei rispettivi club.

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Rispetto all’ipotesi Jonathan David-Tavares, la presenza di Milik renderebbe l’operazione decisamente più sostenibile per la Lazio sul piano salariale. Allo stesso tempo, però, la renderebbe molto più complessa da far quadrare sul valore dei cartellini.

Il punto centrale è semplice: Milik non può essere considerato una contropartita alla pari per Tavares. Per arrivare a uno scambio avrebbe probabilmente bisogno di essere accompagnato da un conguaglio economico significativo.

Perché Milik potrebbe comunque essere una soluzione interessante per la Lazio e per la Juventus

1. Lo stipendio di Milik sarebbe molto più sostenibile per la Lazio

Il primo grande vantaggio riguarda il costo del giocatore.

Secondo le stime di Capology, per la stagione 2026/27 Milik avrebbe un ingaggio fisso di circa 2,24 milioni di euro lordi, mentre Jonathan David sarebbe intorno agli 11,11 milioni lordi. Si tratta di stime e non di dati ufficiali, ma la differenza resta enorme.

Per la Lazio questo cambierebbe completamente la prospettiva dell’operazione. L’arrivo di David avrebbe posto un problema salariale particolarmente pesante; quello di Milik, invece, sarebbe molto più compatibile con un monte ingaggi da tenere sotto controllo.

2. Milik offrirebbe a Gattuso un centravanti con caratteristiche diverse

Sul piano tecnico, il polacco potrebbe rappresentare un profilo interessante per Rino Gattuso.

Nella rosa offensiva della Lazio figurano Dia, Ratkov, Noslin, Cancellieri e Zaccagni. Milik aggiungerebbe esperienza e caratteristiche differenti: gioco spalle alla porta, capacità nel gioco aereo, presenza fisica e un mancino naturale da centravanti d’area.

Non sarebbe necessariamente il giocatore intorno al quale costruire l’intero reparto offensivo, ma potrebbe diventare un numero 9 esperto da rotazione, offrendo una soluzione diversa rispetto agli altri attaccanti.

Tavares libererebbe spazio sulla fascia sinistra

Contestualmente, la Lazio potrebbe liberarsi di Tavares in una zona del campo dove ha già altre alternative.

L’arrivo di Alfonso Pedraza, unito alla presenza di Luca Pellegrini, aumenta infatti la concorrenza sulla fascia sinistra. Cedere Tavares permetterebbe quindi di trasformare una situazione di potenziale abbondanza in una nuova risorsa per l’attacco.

Per la Lazio, dunque, l’operazione avrebbe una logica: esce un terzino, entra un centravanti, senza aggiungere un ingaggio paragonabile a quello di David.

Per la Juventus Milik sarebbe un’uscita particolarmente interessante

Un giocatore di 32 anni a un anno dalla scadenza

Dal punto di vista della Juventus, la situazione è altrettanto particolare.

Milik ha 32 anni e il suo contratto scade il 30 giugno 2027. Il prolungamento era stato ufficializzato dalla Juventus nell’aprile 2025.

Quella attuale sarebbe quindi, realisticamente, l’ultima estate nella quale il club può provare a ottenere un valore significativo dal suo cartellino.

Il polacco era già considerato sostanzialmente fuori dal progetto quando venne rinnovato il contratto, con il nuovo accordo utile anche a distribuire il costo salariale su più esercizi.

In quest’ottica, trasformare un giocatore di 32 anni e a un anno dalla scadenza in un esterno di 26 anni sotto contratto fino al 2029 potrebbe essere una soluzione molto interessante per la Juventus.

Tavares sarebbe un investimento sul presente e sul futuro

Il contratto di Nuno Tavares fino al 2029 rappresenterebbe infatti un elemento importante nella valutazione dell’affare.

La Juventus non si limiterebbe a liberarsi di un esubero: otterrebbe un giocatore più giovane, con caratteristiche atletiche importanti e con diversi anni di contratto davanti.

Dal punto di vista della costruzione della rosa, sarebbe quindi una trasformazione significativa: Milik uscirebbe dalla lista degli esuberi e Tavares entrerebbe in quella dei giocatori su cui investire.

Il grande problema: i valori dei cartellini sono molto lontani

Tavares e Milik non possono essere considerati uno scambio alla pari

È qui che la suggestione diventa decisamente più complicata.

Secondo le valutazioni di Transfermarkt aggiornate a fine maggio 2026, Nuno Tavares aveva un valore di circa 12 milioni di euro, mentre Milik era valutato appena 1,5 milioni.

Inoltre, sul mercato reale, una fonte di luglio indicava una richiesta della Lazio nell’ordine dei 20 milioni per Tavares.

La differenza è quindi evidente.

Sarebbe difficile immaginare un semplice:

Tavares ↔ Milik

La formula più plausibile, esclusivamente come ipotesi negoziale, sarebbe invece qualcosa del tipo:

Milik + 15/18 milioni ↔ Tavares

Naturalmente i valori attribuiti ai giocatori in uno scambio possono essere modificati dalle società e non coincidono necessariamente con le valutazioni dei portali specializzati. Tuttavia, sarebbe complicato immaginare che la Lazio possa attribuire oggi a Milik un valore nell’ordine degli 8-10 milioni.

Il rischio più grande per la Lazio sarebbe rappresentato dalle condizioni fisiche di Milik

Due stagioni complicate dagli infortuni impongono verifiche mediche approfondite

C’è poi un aspetto che non può essere ignorato: la situazione fisica di Milik.

Il centravanti polacco ha attraversato un periodo molto complicato dal punto di vista degli infortuni. Nella stagione 2025/26 è riuscito a tornare in campo soltanto nella parte finale, disputando due spezzoni, prima di fermarsi nuovamente.

Ad aprile 2026 la Juventus aveva comunicato ufficialmente una lesione di medio grado al bicipite femorale destro.

La situazione, tuttavia, non va descritta come quella di un giocatore ancora completamente fermo. Il 13 luglio 2026, infatti, Milik figurava regolarmente tra i 29 calciatori impegnati nel primo allenamento stagionale della Juventus alla Continassa.

La Lazio dovrebbe comunque procedere con controlli medici estremamente approfonditi, considerando il lungo periodo condizionato dagli infortuni.

Il conguaglio potrebbe essere la chiave per rendere concreta la suggestione

Un esempio di operazione: Milik più 17-18 milioni per Tavares

È proprio qui che l’ipotesi diventa più interessante.

Immaginando esclusivamente una possibile trattativa, si potrebbe ipotizzare:

Nuno Tavares: 20 milioni

Milik: 2-3 milioni

Conguaglio Juventus: 17-18 milioni

In questo scenario, la Lazio riceverebbe Milik più 17-18 milioni in cambio di Tavares.

Il club biancoceleste monetizzerebbe quindi buona parte del valore del proprio esterno e, contemporaneamente, aggiungerebbe alla rosa un centravanti con un ingaggio molto più gestibile rispetto a David.

Per la Juventus, invece, quei 17-18 milioni rappresenterebbero sostanzialmente il prezzo da pagare per ottenere Tavares e liberarsi contemporaneamente di Milik, giocatore a un anno dalla scadenza.

Perché la formula potrebbe piacere alla Juventus

La vera convenienza per il club bianconero sarebbe proprio questa.

Invece di utilizzare Jonathan David, un giocatore con una valutazione potenziale di 20-30 milioni, come contropartita per arrivare a Tavares, la Juventus potrebbe utilizzare un calciatore molto meno centrale e aggiungere una somma cash.

In questo modo David resterebbe disponibile per una cessione separata, che potrebbe generare una liquidità molto più significativa.

È una differenza strategica importante.

La Juventus potrebbe quindi:

cedere Milik ;

; ottenere Tavares ;

; versare un conguaglio ;

; mantenere David come asset da vendere separatamente.

Dal punto di vista di un direttore sportivo, sarebbe una strategia potenzialmente più efficiente.

Milik o David per Tavares? Le due suggestioni hanno caratteristiche completamente diverse

David-Tavares: cartellini più facili da far combaciare

L’ipotesi David-Tavares resta quella più semplice sul piano dei valori economici.

Entrambi i giocatori possono essere collocati in un’area di mercato relativamente simile e non sarebbe necessario immaginare un conguaglio particolarmente elevato.

Il problema, però, è rappresentato dallo stipendio di David, che per la Lazio potrebbe diventare un ostacolo enorme.

Milik-Tavares: stipendi sostenibili, ma conguaglio molto alto

Con Milik accade l’esatto contrario.

Dal punto di vista salariale, la soluzione sarebbe molto più semplice per la Lazio. Il problema diventerebbe invece la distanza tra i valori dei due cartellini.

Per questo la Juventus dovrebbe mettere sul tavolo una cifra importante, potenzialmente nell’ordine dei 15-18 milioni o anche superiore a seconda delle valutazioni definitive dei club.

La mia valutazione della suggestione Milik-Tavares

Fattore David-Tavares Milik-Tavares Valori dei cartellini compatibili ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ Sostenibilità dello stipendio per la Lazio ⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Interesse tecnico per la Lazio ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Convenienza per la Juventus ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Necessità di conguaglio Bassa Molto alta Rischio fisico per la Lazio Basso Molto alto

Il risultato è quasi paradossale.

David-Tavares sarebbe più semplice da costruire tra i due club, almeno considerando il valore dei cartellini.

Milik-Tavares sarebbe invece più facile da far accettare al bilancio salariale della Lazio, ma richiederebbe un investimento economico molto più consistente da parte della Juventus.

La conclusione: Milik + soldi potrebbe essere la formula più intelligente per la Juventus

Se dovessi analizzare questa operazione esclusivamente dal punto di vista di un direttore sportivo, la seconda formula avrebbe una logica precisa.

Milik + 15/18 milioni per Tavares potrebbe permettere alla Juventus di utilizzare un esubero vicino alla scadenza, ottenere un giocatore di 26 anni sotto contratto fino al 2029 e, contemporaneamente, mantenere Jonathan David come possibile fonte di liquidità attraverso una cessione separata.

Per la Lazio, invece, sarebbe un modo per trasformare Tavares in un centravanti e una somma importante, senza caricarsi sulle spalle l’ingaggio particolarmente pesante di David.

Restano però due ostacoli enormi: il valore reale da attribuire a Milik e le sue condizioni fisiche.

Al 13 agosto 2026, soprattutto, non esiste una conferma affidabile di una trattativa Juventus-Lazio per questa operazione.

Per questo è fondamentale ribadirlo: Milik-Tavares è una suggestione di mercato, non una trattativa verificata.

Se però i due club dovessero realmente sedersi al tavolo, la formula Milik più un conguaglio importante sarebbe decisamente più plausibile di uno scambio alla pari. E, per la Juventus, potrebbe rappresentare una soluzione strategicamente più interessante rispetto all’idea di utilizzare David come contropartita.