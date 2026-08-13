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UFFICIALE: Fiorentina, Mateo Pellegrino è il nuovo centravanti: affare da 22,5 milioni più bonus
La Fiorentina ufficializza l’arrivo di Mateo Pellegrino dal Parma: nuovo rinforzo per l’attacco viola
È ufficiale: Mateo Pellegrino è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha definito l’operazione con il Parma, assicurandosi il centravanti argentino per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.
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L’affare è stato concluso sulla base di 22,5 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 2 milioni di euro attraverso i bonus. Una cifra importante che testimonia la volontà della società di investire su un attaccante considerato funzionale al progetto tecnico.
Pellegrino alla Fiorentina: il centravanti argentino pronto per la nuova avventura in viola
L’arrivo di Pellegrino rappresenta una delle operazioni più significative del mercato della Fiorentina. Il centravanti è chiamato a mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra e a diventare una delle principali soluzioni offensive della formazione viola.
Per il Parma si tratta invece di una cessione economicamente rilevante, mentre la Fiorentina aggiunge alla propria rosa un profilo giovane e con margini di crescita.
Il trasferimento permette così alla società viola di completare un altro importante tassello della propria campagna acquisti. Pellegrino sarà ora chiamato a conquistare rapidamente l’ambiente e i tifosi, iniziando una nuova fase della sua carriera a Firenze.
L’obiettivo della Fiorentina è chiaro: aumentare qualità, peso e alternative nel reparto offensivo, affidandosi anche al nuovo centravanti argentino per affrontare gli impegni della stagione.