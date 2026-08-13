Vlahovic saluta la Serie A e riparte dalla Turchia: tre anni di contratto con il Besiktas

Ora è ufficiale: Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Besiktas. L’attaccante serbo è arrivato in Turchia, dove è stato accolto calorosamente dai tifosi, e ha firmato un contratto triennale, valido fino al 2029.

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Il classe 2000 percepirà un ingaggio garantito di 7,5 milioni di euro a stagione, come specificato nella nota ufficiale del club turco.

Per Vlahovic si tratta della seconda esperienza professionale fuori dall’Italia, dopo undici anni trascorsi tra Fiorentina e Juventus. L’attaccante lascia così la Serie A con un bilancio di 94 gol in 212 presenze, pronto ad affrontare una nuova sfida nel campionato turco.

Il comunicato ufficiale del Besiktas sul trasferimento di Vlahovic

IL COMUNICATO DEL BESIKTAS – “Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic. La nota trasmessa alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica da Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. è la seguente: “In merito al trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic, è stato sottoscritto un contratto triennale con il giocatore, con decorrenza dalla stagione 2026-2027 fino al termine della stagione 2028-2029. Al giocatore verrà corrisposto un compenso garantito di 7.500.000 euro per ciascuna stagione calcistica“.