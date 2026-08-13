Gabriel Jesus nel mirino del Napoli: contatti avviati e condizioni dell’Arsenal già memorizzate

Il Napoli accelera per Gabriel Jesus. Come riferito da Fabrizio Romano, il club azzurro ha avviato i contatti con l’Arsenal e avrebbe già chiaro il quadro relativo alle condizioni necessarie per arrivare alla chiusura dell’operazione. Sul fronte tra i due club, dunque, il Napoli sarebbe pronto a procedere qualora venissero completati tutti i passaggi necessari.

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Le uscite e l’accordo con Gabriel Jesus restano i due ostacoli da superare

Prima di poter concretizzare l’affare, però, restano due condizioni fondamentali. La prima riguarda il mercato in uscita: dopo la partenza di Romelu Lukaku, il Napoli avrebbe bisogno di completare ulteriori cessioni per liberare spazio nella rosa e garantire i margini necessari all’operazione.

La seconda è rappresentata dall’accordo economico con Gabriel Jesus. La trattativa con il giocatore sul contratto è ancora in corso e non è stata raggiunta un’intesa definitiva.

Il Napoli resta quindi fortemente interessato al brasiliano, ma dovrà fare i conti anche con la concorrenza di altri club, anch’essi sulle tracce dell’attaccante dell’Arsenal.