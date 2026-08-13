Il nuovo Milan di Amorim prende forma: Tomori e Nkunku tra le prime scelte dell’allenatore

Il Milan di Ruben Amorim entra nella fase decisiva della preparazione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, oggi, giovedì 13 agosto, Gerry Cardinale è arrivato in elicottero a Milanello per incontrare l’allenatore e l’area mercato e fare il punto sulle strategie in vista della nuova stagione.

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La settimana delle scelte, annunciata dallo stesso Amorim, sta producendo le prime indicazioni concrete. Tra i giocatori che non rientrerebbero nei piani del tecnico portoghese ci sono Fikayo Tomori, Youssouf Fofana, David Odogu e Christopher Nkunku. Proprio Nkunku rappresenta la sorpresa più importante, mentre anche la situazione di Tomori appare indirizzata verso una possibile separazione.

Da Tomori e Nkunku agli altri esuberi: ora il mercato dovrà trasformare le decisioni in cessioni

A questo punto la palla passa al mercato, chiamato a trovare soluzioni per i calciatori considerati fuori dal progetto. Il Milan dovrà valutare le offerte che arriveranno, cercando di ottenere condizioni favorevoli per ogni eventuale cessione.

La lista dei possibili partenti, inoltre, potrebbe essere ancora più ampia. Restano infatti sotto osservazione Terracciano, Gimenez ed Estupiñán, che potrebbero lasciare il club nelle ultime settimane della sessione estiva.

Il nuovo corso rossonero prende dunque forma anche attraverso le esclusioni decise da Amorim. Adesso sarà il mercato a dover dare concretezza alle scelte dell’allenatore.