Calciomercato
Reijnders, here we go! Addio al calcio europeo e sì all’Al Qadsiah
Tijjani Reijnders lascia il Manchester City dopo appena un anno: l’olandese riparte dall’Arabia Saudita
Here we go! Come riferito da Fabrizio Romano, Tijjani Reijnders saluta il calcio europeo a un solo anno dal suo addio al Milan, quando aveva scelto il Manchester City come nuova destinazione.
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L’olandese ha detto sì all’Al Qadsiah in Arabia Saudita. Il Manchester City incasserà 61 milioni di euro dalla cessione del centrocampista, mentre il Milan riceverà circa 14 milioni di euro grazie agli accordi inseriti nell’operazione che aveva portato Reijnders in Inghilterra.
Si attendono ora firme e visite mediche, poi l’operazione potrà considerarsi definitivamente conclusa.
Per Reijnders si apre così una nuova fase della carriera, lontano dall’Europa appena un anno dopo il trasferimento al Manchester City.