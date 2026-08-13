L’Atalanta chiude per Thomas Kristensen dall’Udinese: operazione da 20 milioni più 3 di bonus



È ufficiale: Thomas Kristensen è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il club nerazzurro ha raggiunto l’intesa definitiva con l’Udinese per il trasferimento del difensore, aggiungendo così un importante rinforzo al proprio reparto arretrato in vista della nuova stagione.

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L’operazione si è chiusa sulla base di 20 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 3 milioni di euro legati ai bonus. Un investimento significativo da parte della società bergamasca, che ha individuato nel difensore danese un profilo adatto alle esigenze della squadra.

Kristensen all’Atalanta: nuovo rinforzo per la difesa e investimento importante del club

L’arrivo di Kristensen rappresenta una nuova operazione rilevante per l’Atalanta sul mercato. Il difensore lascia così l’Udinese per iniziare una nuova avventura a Bergamo, dove sarà chiamato a inserirsi rapidamente nei meccanismi della formazione nerazzurra.

Per l’Udinese, invece, la cessione garantisce un’importante entrata economica, mentre l’Atalanta punta sulle caratteristiche del giocatore per aumentare qualità, fisicità e alternative nel reparto difensivo.

La società nerazzurra ha quindi deciso di investire una cifra consistente per assicurarsi il giocatore, confermando la volontà di costruire una rosa competitiva e profonda. Kristensen diventa così uno dei nuovi tasselli del progetto atalantino e si prepara a vivere una nuova fase della propria carriera.

Il trasferimento è ora ufficiale: 20 milioni di euro più 3 di bonus per portare il difensore dall’Udinese all’Atalanta.