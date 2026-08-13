Il Paris Saint-Germain piazza un nuovo grande colpo sul mercato internazionale e chiude per Ferran Torres

Il Paris Saint-Germain mette a segno un nuovo importante colpo sul mercato internazionale. Come riferito da Fabrizio Romano, il club francese ha raggiunto l’intesa per portare a Parigi Ferran Torres, attaccante attualmente di proprietà del Barcellona.

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L’operazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra che permetterà al PSG di assicurarsi un giocatore di grande esperienza internazionale e con caratteristiche particolarmente utili per il reparto offensivo.

Ferran Torres lascia il Barcellona e sceglie il PSG dopo una stagione da protagonista con la Spagna

Per Ferran Torres si apre così una nuova fase della carriera. L’attaccante spagnolo saluta il Barcellona e si prepara a trasferirsi in Francia, dove troverà un progetto ambizioso e una squadra costruita per competere ai massimi livelli sia in patria sia nelle competizioni europee.

Il classe 2000 arriva a Parigi anche forte del prestigioso riconoscimento conquistato con la Spagna, con cui è diventato uno dei protagonisti della finale del Mondiale.

Il PSG ha dunque deciso di puntare sulle qualità dello spagnolo, investendo 50 milioni di euro per completare l’operazione. Ferran Torres rappresenterà una nuova soluzione per l’attacco e porterà alla squadra qualità, esperienza e duttilità.

Un trasferimento importante anche per il Barcellona, che incasserà una cifra significativa dalla cessione del giocatore. Il mercato internazionale regala così un altro grande affare: Ferran Torres è pronto a diventare un nuovo giocatore del PSG.