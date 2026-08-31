Como, Moise Kean è pronto a vestire la maglia lariana: visite mediche completate – VIDEO

L’attaccante ex Fiorentina ha concluso i controlli medici e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Como: operazione da 40 milioni complessivi

Moise Kean è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Como. L’attaccante, ormai pronto a lasciare la Fiorentina, ha infatti completato le visite mediche presso il centro medico Humanitas di Castellanza, ultimo passaggio prima della firma e dell’annuncio definitivo.

Il club lariano ha definito l’operazione per portare in rosa un centravanti di grande esperienza e reduce da una stagione importante in maglia viola. L’arrivo di Beto alla Fiorentina ha permesso di sbloccare definitivamente la trattativa, aprendo la strada al trasferimento dell’attaccante classe 2000.

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Kean al Como, la formula dell’operazione

Per il passaggio di Kean al Como è stata scelta la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni. Un investimento significativo da parte della società lombarda, che punta sull’attaccante italiano per rafforzare il proprio reparto offensivo.

Dopo aver superato gli accertamenti medici, Kean attende ora soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima di poter essere annunciato ufficialmente come nuovo calciatore del Como.

Como, un rinforzo di peso per l’attacco

L’arrivo di Moise Kean rappresenta un colpo importante per la squadra lariana, che aggiunge al proprio organico un giocatore con esperienza internazionale e numerose stagioni disputate ai massimi livelli.

L’attaccante ha vestito in carriera le maglie di Juventus, Everton, Paris Saint-Germain e Fiorentina, oltre ad aver maturato esperienza con la Nazionale italiana.

Ora il Como si prepara ad accogliere il suo nuovo centravanti: dopo le visite mediche, l’ufficialità dell’operazione è attesa nelle prossime ore.