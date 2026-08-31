Lecce-Roma 0-4, Di Francesco si assume le responsabilità: «Ci hanno sovrastato»

Il tecnico del Lecce analizza il pesante ko del Via del Mare contro la Roma di Gasperini: nel mirino approccio, mercato e condizione mentale

Serata da dimenticare per il Lecce, sconfitto con un netto 0-4 dalla Roma nel posticipo del Via del Mare. La squadra di Eusebio Di Francesco incassa così la prima battuta d’arresto del proprio campionato dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Venezia.

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La gara si è indirizzata già nei primi minuti, con la Roma capace di prendere immediatamente il controllo del match e di mettere in grande difficoltà i salentini. Ancora protagonista Malen, autore di una prestazione decisiva, mentre nella ripresa è arrivato anche il primo gol italiano di Rodrigo Mora con la maglia giallorossa.

Per il Lecce una partita complicata sotto ogni aspetto: poca compattezza, difficoltà nella gestione dei momenti e una reazione mai davvero incisiva. Ora la squadra dovrà voltare pagina in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari.

Lecce-Roma, l’analisi di Di Francesco dopo il ko

Al termine della sfida, Di Francesco è intervenuto per commentare la prestazione dei suoi, partendo dall’approccio alla gara e dal gol subito in avvio.

L’APPROCCIO ALLA PARTITA – «Il gol iniziale ha scombussolato il piano tattico. Ci hanno sovrastato, soprattutto nella prima mezz’ora, la responsabilità è dell’allenatore. Ci siamo disuniti e abbiamo sbagliato un po’ tutto. La Roma sta fisicamente bene, noi invece abbiamo evidenziato le nostre debolezze».

Lecce, Di Francesco richiama la squadra

Il tecnico del Lecce ha poi sottolineato la necessità di una risposta soprattutto dal punto di vista mentale, citando anche l’arrivo di Ilic.

ILIC E LA CONDIZIONE MENTALE – «Ilic alzerà il livello tecnico della squadra. Oggi però dobbiamo riflettere sulla condizione mentale, non possiamo uscire così dalla gara. I miei ragazzi non devono mai mollare nonostante tutte le difficoltà».

Lecce, il mercato e il caso Tiago Gabriel

Di Francesco ha parlato anche della rosa e della necessità di ritrovare condizione e concentrazione.

ROSA E NUOVI ARRIVI – «Abbiamo vinto a Venezia e abbiamo dimostrato di poter tenere bene il campo. Questa rosa va migliorata, i giocatori nuovi vanno riportati al massimo della condizione. Tiago Gabriel non l’ho visto concentrato come al suo solito, condizionato dal mercato. Quando non si è concentrati si fanno queste figuracce».

In chiusura, spazio anche a una riflessione sulla forza della Roma.

LA REAZIONE E LA ROMA – «Ne ho avute di situazioni di difficoltà, non volevamo fare queste figure davanti ai nostri tifosi. Possiamo lavorare anche sulla testa, ma quello che ci diciamo va portato anche in campo. In settimana avevo visto un gruppo diverso. Roma da Scudetto? Stanno facendo un mercato importante, ho visto una squadra forte e consapevole».