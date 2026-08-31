Pagelle Lecce Roma: Malen da impazzire, prima gioia anche per Mora, Gaspar horror! I VOTI

Pagelle Lecce Roma: i giallorossi non si fermano e schiantano i salentini grazie alla doppietta di un super Malen, ecco i nostri voti

La Roma continua il suo percorso perfetto in campionato e conquista un’altra vittoria larga. Dopo il successo contro la Fiorentina, la squadra di Gian Piero Gasperini supera anche il Lecce con un netto 0-4 al Via del Mare, confermando un momento offensivo straordinario: otto gol realizzati e nessuna rete incassata nelle prime due giornate.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Ancora una volta il protagonista assoluto è Donyell Malen, autore di una nuova doppietta dopo la tripletta realizzata all’esordio. L’attaccante olandese si sta prendendo la scena con prestazioni decisive e gol pesanti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Roma, Malen trascina i giallorossi nel primo tempo

La partita prende subito una direzione favorevole alla Roma, che trova il vantaggio dopo pochi minuti grazie al solito Malen. L’olandese approfitta di una grave disattenzione della difesa del Lecce e firma l’1-0.

La squadra di Gasperini continua a spingere e trova rapidamente anche il raddoppio, ancora con Malen, che completa la propria doppietta personale. Prima dell’intervallo arriva anche il tris firmato da Matias Soulé, autore della rete che chiude virtualmente il match già nella prima frazione.

Il Lecce prova a reagire e ha una grande occasione con Geubbels, ma Svilar è decisivo in uscita e nega il gol ai padroni di casa.

Rodrigo Mora trova il primo gol italiano

Nella ripresa il tecnico del Lecce Di Francesco cambia assetto passando alla difesa a quattro e i salentini provano ad alzare il ritmo. La squadra di casa colpisce anche un palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la Roma continua a creare occasioni.

Il poker arriva nel finale con Rodrigo Mora, entrato nella seconda parte di gara al posto di Soulé. Per il giovane talento portoghese è la prima rete italiana con la maglia giallorossa.

Una prestazione dominante per la Roma, che conferma grande solidità e una straordinaria efficacia offensiva.

LECCE (3-5-2): Falcone 6; Tiago Gabriel 5 (46′ Ndri 6), Gaspar 4.5, Siebert 5; Veiga 5, Ngom 5 (72′ Ilic 5.5), Coulibaly 5, Gorter 5 (46′ Maleh 6), Ndaba 5; Geubbels 5.5 (54′ Stulic 5.5), Pierotti 5.5 (72′ Fatah 5.5). All. Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Ghilardi 6.5, Mancini 6, Hermoso 6.5; Lulli 6.5, Cristante 6.5, Koné 6.5 (67′ Pisilli 6), Wesley 6,5 (60′ Molina 6); Dybala 6.5 (84′ De Roon sv), Soulè 7 (60′ Mora 7); Malen 8 (67′ Castro 6). All. Gasperini