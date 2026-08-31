Lecce, apprensione per Geubbels: problema alla caviglia contro la Roma, le sue condizioni

Willem Geubbels costretto al cambio nel match contro la Roma: primi sospetti per una distorsione alla caviglia sinistra

Serata complicata per il Lecce, che oltre al risultato negativo contro la Roma deve fare i conti anche con l’infortunio di Willem Geubbels. L’attaccante francese è stato costretto ad abbandonare il campo al 51’ della ripresa dopo un contrasto di gioco che ha lasciato con il fiato sospeso la panchina giallorossa.

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Sul momento dell’infortunio, il giocatore è rimasto a terra dolorante ed è stato successivamente aiutato dai componenti dello staff medico a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Stulic, chiamato a sostituire il centravanti nel corso della gara.

Lecce, Geubbels attende gli esami dopo il problema alla caviglia

Secondo le prime ricostruzioni, il problema accusato da Geubbels dovrebbe riguardare una distorsione alla caviglia sinistra. Durante il contrasto, infatti, il piede dell’attaccante francese sarebbe rimasto bloccato, provocando una torsione innaturale dell’articolazione.

Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza l’entità dell’infortunio. Saranno infatti gli esami strumentali dei prossimi giorni a chiarire la situazione e a fornire una diagnosi definitiva sui tempi di recupero.

Lecce in attesa: cresce la preoccupazione per l’attaccante

L’infortunio di Geubbels rappresenta una nuova preoccupazione per il Lecce, che dovrà attendere gli accertamenti prima di conoscere la reale disponibilità del proprio attaccante.

La società salentina spera che si tratti di un problema meno grave rispetto alle prime sensazioni emerse dal campo, ma l’uscita anticipata e le difficoltà del giocatore nel lasciare il terreno di gioco hanno inevitabilmente generato apprensione nell’ambiente giallorosso.

Nei prossimi giorni arriveranno aggiornamenti più precisi sulle condizioni di Willem Geubbels e sull’eventuale periodo di stop necessario per il suo recupero.