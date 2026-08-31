Liverani a LazioNews24: «Gattuso è la persona giusta, per lo scudetto Inter superiore a tutte»

L’ex allenatore di Lecce, Parma e Cagliari, Fabio Liverani, ha voluto dire la sua sull’inizio del campionato di Serie A 2026/27

Intervistato in esclusiva da LazioNews24, il tecnico ex Lecce, Fabio Liverani, si è espresso così sui biancocelesti e sulla lotta scudetto in Serie A.

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LA SCELTA DELLA LAZIO DI PUNTARE SU GATTUSO – «Sicuramente questo per la Lazio è un anno zero. Ci sono tante difficoltà, però insomma credo che Rino sia la persona giusta, anche lui viene da momenti negativi e quindi sai, quando quando ci sono momenti del genere si ha tanta voglia di rivalsa. Questa può essere anche la chiave per poter fare una stagione positiva. La partenza in campionato è stata ottima, nessuno poteva immaginarla meglio di questa. Il campionato non è facile ed è lungo e bisognerà cercare di mantenere questi questi ritmi, o almeno rimanere nella parte sinistra della classifica e più in alto possibile. Non è facile, ci saranno partite complicate per la Lazio, però è un anno zero, quindi poi dopo questo vediamo dove arriverà la Lazio».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Io penso che ad oggi l’Inter di Christian Chivu sia ancora superiore alle altre squadre, sotto ai nerazzurri in questo momento metto Roma e Napoli, e forse subito dopo la Juventus».