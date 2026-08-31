Atalanta, svolta per Rowe: accordo vicinissimo col Bologna. Adesso il tecnico Tedesco cerca il sostituto, ecco i nomi sul taccuino

Gli esterni offensivi e i trequartisti sono diventati il tema dominante delle ultime ore di questo mercato estivo, con diverse società impegnate a chiudere operazioni decisive per completare i rispettivi reparti. Tra queste c’è l’Atalanta, che sta lavorando per consegnare a Maurizio Sarri — tecnico che ha portato a Bergamo il suo classico 4‑3‑3 — un nuovo esterno d’attacco capace di alzare il livello qualitativo sulle corsie.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Finora Sarri ha alternato Giacomo Raspadori, Nicola Zalewski, Eljif Elmas e il giovane Cassa, ma il tecnico ha chiesto un ulteriore sforzo alla società. Richiesta accolta: Jonathan Rowe è ormai a un passo dalla chiusura.

Svolta Rowe: accordo vicino tra Atalanta e Bologna

Secondo Sky Sport, nelle ultime ore c’è stata una accelerazione decisiva: Jonathan Rowe, esterno inglese classe 2003, è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta.

L’ultimo contatto con il Bologna è stato positivo e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per completare l’operazione.

Le cifre dell’operazione: prestito con obbligo di riscatto

L’accordo tra i club si sta chiudendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro, più 5 milioni di bonus.

Nella trattativa è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita, stimata intorno al 10%, elemento che ha contribuito a far convergere rapidamente le parti verso l’intesa finale.

[bannerì_rotativo]

Bologna, caccia al sostituto: Gudmundsson e Mbangula in pole

Con Rowe ormai destinato a lasciare l’Emilia, il Bologna deve individuare il profilo giusto da consegnare a Domenico Tedesco, allenatore che fa grande affidamento sugli esterni per il suo gioco verticale e aggressivo.

I nomi sul tavolo sono due:

Albert Gudmundsson , islandese classe 1997, oggi alla Fiorentina e già accostato anche alla Lazio. Giocatore tecnico, rapido e capace di agire tra le linee.

, islandese classe 1997, oggi alla Fiorentina e già accostato anche alla Lazio. Giocatore tecnico, rapido e capace di agire tra le linee. Samuel Mbangula, ex Juventus oggi al Werder Brema, profilo più fisico e strutturato, già conosciuto dal pubblico italiano.

Ultime ore caldissime: Atalanta e Bologna pronte a chiudere

La trattativa Rowe è entrata nella fase conclusiva e potrebbe essere ufficializzata a breve. Parallelamente, il Bologna prepara il colpo sostitutivo per non lasciare scoperto il reparto offensivo.