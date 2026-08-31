Fiorentina, sprint per Gnonto: accordo vicino col Leeds. L’attaccante in arrivo, Gudmundsson verso l’addio

La Fiorentina è pronta a chiudere uno dei colpi più attesi di questa fase di mercato. Il club viola è infatti in dirittura d’arrivo per Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 del Leeds United, talento offensivo cresciuto tra Italia, Svizzera e Premier League, noto per velocità, dribbling e capacità di giocare su entrambe le fasce. Lo riporta Sky Sport.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



L’operazione, è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che permette alla Fiorentina di assicurarsi un profilo giovane e già pronto per la Serie A, con margini di crescita importanti.

Gnonto atteso in serata: visite e firma imminenti

Il club viola ha accelerato in modo deciso e si prepara ad accogliere Gnonto già questa sera a Firenze, dove il giocatore sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto.

Il classe 2003, reduce da stagioni di alto livello tra Zurigo e Leeds, è considerato un innesto ideale per il progetto tecnico di Fabio Grosso, che punta su esterni rapidi, aggressivi e capaci di creare superiorità numerica.

Il ritorno in Italia rappresenta per Gnonto un passaggio significativo: dopo essersi affermato all’estero, l’attaccante ritrova la Serie A con l’obiettivo di rilanciarsi in un contesto che può valorizzare le sue caratteristiche.

Effetto domino: Gudmundsson può partire

L’arrivo di Gnonto apre inevitabilmente alla possibile uscita di Albert Gudmundsson, attaccante islandese classe 1997, protagonista nelle ultime stagioni per qualità tecnica, tiro dalla distanza e capacità di giocare tra le linee.

Su Gudmundsson ci sono diversi club interessati, sia in Italia sia all’estero. La Fiorentina è pronta ad ascoltare le proposte e nelle prossime ore si attendono sviluppi per capire quale squadra riuscirà a spuntarla.

La cessione dell’islandese permetterebbe al club di riequilibrare il reparto offensivo e di finanziare ulteriori operazioni, mantenendo una linea coerente con la strategia viola: investire su profili giovani, dinamici e con prospettiva.

Fiorentina attiva e strategica sul mercato

Con Gnonto in arrivo e Gudmundsson in uscita, la Fiorentina conferma una gestione del mercato attenta, rapida e orientata alla costruzione di una squadra competitiva e moderna. Le prossime ore saranno decisive per completare il puzzle offensivo.