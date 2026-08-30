Calcio Estero
Benzema lascia l’Al Hilal: risoluzione consensuale, due le opzioni sul tavolo
Karim Benzema ha risolto consensualmente il contratto con l’Al Hilal: Fabrizio Romano svela le opzioni per il futuro dell’attaccante francese
Karim Benzema ha deciso di concludere la propria esperienza con l’Al Hilal. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, nella giornata di oggi il centravanti francese e il club saudita hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.
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L’ex attaccante del Real Madrid comunicherà prossimamente la propria decisione sul futuro. Al momento sarebbero due le possibilità prese in considerazione: il ritiro dal calcio giocato oppure la prosecuzione della carriera con la maglia di un’altra società dell’Arabia Saudita.
Sempre secondo Fabrizio Romano, sarebbe invece escluso un ritorno di Benzema nel calcio europeo. Si attende ora l’annuncio del giocatore, chiamato a scegliere se affrontare una nuova esperienza nella Saudi Pro League oppure mettere definitivamente fine alla sua prestigiosa carriera.