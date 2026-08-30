Calciomercato Torino, affondo su Belghali del Verona: pista Sassuolo in frenata, accordo sempre più vicino

Il Torino è pronto a mettere a segno un nuovo rinforzo in difesa. Dopo giorni di forte pressing, il club granata è ormai vicino a chiudere per Rafik Belghali, difensore algerino classe 2002 di proprietà del Verona, profilo giovane e in crescita, apprezzato per aggressività, duttilità e capacità di giocare sia da centrale sia da terzino. Lo riporta Di Marzio.

Sorpasso decisivo del Torino: Sassuolo rallenta, i granata ne approfittano

Il Torino ha saputo sfruttare un momento chiave della trattativa: la frenata del Sassuolo. I neroverdi, che nelle scorse settimane sembravano aver individuato Belghali come obiettivo concreto, hanno progressivamente rallentato a causa della mancata definizione degli accordi con il Verona e con l’entourage del giocatore.

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La situazione si è ulteriormente complicata per il club emiliano dopo la chiusura dell’operazione per Ignace Van Der Brempt, terzino del Como, che ha di fatto raffreddato l’interesse per Belghali.

In questo scenario di stallo, il Torino ha fiutato l’opportunità e ha spinto con decisione, superando la concorrenza con un affondo rapido e mirato. La trattativa si è evoluta in poche ore nella direzione sperata dalla dirigenza granata.

Affare ai dettagli: fumata bianca vicina

Grazie al sorpasso effettuato, il Torino è ora in pieno controllo dell’operazione. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli economici e contrattuali, con la sensazione che la fumata bianca possa arrivare a breve.

Belghali rappresenta un investimento coerente con la linea tecnica del club: un difensore giovane, con margini di crescita e già pronto per inserirsi nelle rotazioni di una squadra che punta a rinforzare il reparto arretrato con profili di prospettiva.

Torino protagonista sul mercato

L’arrivo di Belghali confermerebbe il Torino come una delle società più attive in questa fase di mercato, capace di muoversi con rapidità e di cogliere le opportunità che si presentano.

Le prossime ore saranno decisive per la chiusura definitiva dell’operazione.



